Marianna Schreiber udostępniła w internecie materiały wideo ze strzelnicy, którą odwiedziła wspólnie z Januszem Korwin-Mikkem. Podczas wizyty oboje mierzyli do tarczy, na której znajdowała się grafika przypominająca charakterystyczne serce Koalicji Obywatelskiej.

W zarejestrowanym materiale polityk otwarcie mówił o swoim negatywnym nastawieniu do ugrupowania posługującego się tym symbolem. „Na tarczy mamy takie serduszko, bo my nie lubimy tej organizacji” – stwierdził przed kamerą Korwin-Mikke. Przedstawił również pogląd, według którego człowieka wolnego od niewolnika odróżnia między innymi to, że niewolnikowi zabrania się posiadania broni.

Wy myślicie, że my z Prezesem jesteśmy jakimiś debilami i nie wiemy co wolno, a czego nie? Spokojnie - strzeżonego Pan Bóg strzeże, dlatego przed całą akcją dzwoniliśmy do kancelarii prawnej i pytaliśmy o wszystkie za i przeciw. Te spłakane pachołki są tak śmieszne. Dwoje dorosłych ludzi poszło na strzelnicę i pod okiem instruktora strzelają do kartki. Niedługo zakażą krojenia chleba, bo jakiś chory psychicznie zaatakował. Państwo z kartonu.— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) November 24, 2026

Krzysztof Stanowski komentuje nagranie ze strzelnicy

Opublikowane filmy wywołały falę krytyki ze strony użytkowników sieci. Komentujący ostro ocenili zachowanie pary, zwracając uwagę, że sytuacja miała miejsce krótko po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Głos w tej sprawie zabrał również dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w ostrych słowach odniósł się do publikacji.

„Trzeba być pierdo***tym, żeby strzelać do logotypu nielubianej partii. I to jeszcze zaraz po zamachu w Krakowie. Trzeba być podwójnie pierdo***tym, by jeszcze wrzucać to do internetu i robić sobie 'reklamę'” – napisał Stanowski.

Marianna Schreiber odpowiada Krzysztofowi Stanowskiemu

W reakcji na wpis dziennikarza celebrytka zamieściła w sieci fotografię, na której stoi tyłem w obcisłych spodniach i eksponuje pośladki. „Krzysiek, pocałuj mnie w du*ę” – skomentowała krótko Schreiber.

Na tę publikację szybko odpowiedział Krzysztof Stanowski. „Jeszcze cycki pokaż i mamy komplet na dziś” – podsumował dziennikarz.

@MSchreiberM Jeszcze cycki pokaż i mamy komplet na dziś.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 24, 2026