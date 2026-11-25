Projekt ustawy ustanawiającej 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem poparło w Senacie 82 senatorów. Podczas głosowania w izbie wyższej nikt nie wyraził sprzeciwu i żaden z parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu. Przyjęty dokument zostanie teraz skierowany do dalszych prac w Sejmie, a nowe święto państwowe w kalendarzu ma przypadać w 2027 roku.

W uzasadnieniu inicjatywy ustawodawczej wskazano, że 10 lutego 1920 roku Rzeczpospolita symbolicznie powróciła nad Bałtyk po okresie zaborów. Święto ma upamiętniać wydarzenia stanowiące symbol odzyskanej wolności i przypominać o tej szczególnej dacie wszystkim patriotom.

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Generał Józef Haller i ceremonia w Pucku. Jak Polska odzyskała dostęp do Bałtyku?

Głównym punktem odniesienia dla nowego święta są historyczne uroczystości z 1920 roku w Pucku, które zwieńczyły pokojowe przejmowanie Pomorza przez polską armię. Kluczową rolę odegrał wówczas dowódca Frontu Pomorskiego generał Józef Haller, który wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień. Był to jeden z dwóch takich przedmiotów ufundowanych przez gdańską Polonię, a równocześnie na sygnał admirała Kazimierza Porębskiego uroczyście podniesiono polską banderę.

Działania wojska dowodzonego przez generała Hallera oraz zabiegi dyplomatyczne sprawiły, że Polska odzyskała 147 kilometrów wybrzeża bez powstań i rozlewu krwi. Otworzyło to krajowi drogę do rozwoju handlu i żeglugi, a także pozwoliło na budowę marynarki wojennej.

Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem. Ustawa oddaje hołd Kaszubom

Nowe święto ma nie tylko przypominać o wydarzeniach historycznych, lecz także wyrażać uznanie dla mieszkańców regionu. Autorzy projektu ustawy podkreślili, że inicjatywa stanowi hołd złożony Kaszubom, którzy przez pokolenia pod zaborami pielęgnowali na Pomorzu narodowe tradycje oraz dbali o polską mowę i wiarę.

„Nie byłoby uroczystości w 1920 roku bez wcześniejszej pracy miejscowych patriotów” – zaznaczono w treści dokumentu. Przepisy wprowadzające Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.