Stała baza wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz leci na rozmowy, a Polacy już wydali werdykt

Wtorkowe spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie dojdzie do skutku po tym, jak wcześniejszy termin anulowano przez zmianę kalendarza amerykańskiego sekretarza obrony, a politycy omówią w USA kwestię baz wojskowych oraz dwustronnej współpracy.

Chociaż polskie władze przedstawiły Amerykanom bardzo korzystną ofertę dotyczącą stworzenia stałej bazy, to ostateczna decyzja pozostaje niepewna przez sytuację międzynarodową oraz relacje Waszyngtonu z Moskwą.

Zrealizowany dla „Super Expressu” sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że 55 proc. Polaków wierzy w powstanie bazy, 21 proc. wątpi w ten projekt, a 24 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Pierwotnie polski minister obrony miał polecieć do Stanów Zjednoczonych we wrześniu, jednak strona amerykańska odwołała to wydarzenie. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zmienił wówczas plany, ponieważ postanowił towarzyszyć 80-letniemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi w trakcie wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rozmowy przesunięto na listopad i odbędą się one jutro w siedzibie Pentagonu pod Waszyngtonem. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16.30 czasu polskiego, co oznacza godzinę 10.30 czasu lokalnego w stolicy USA. „Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim” – przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef resortu obrony przez długi czas utrzymywał nową datę wylotu za ocean w tajemnicy, aby nie zapeszyć, ponieważ do końca brakowało pewności co do listopadowego terminu.

Warto przypomnieć, że władze w Warszawie przygotowały dla sojuszników niezwykle korzystną ofertę związaną z ulokowaniem stałego garnizonu nad Wisłą. Polska strona wskazała kilka dogodnych miejsc pod tę inwestycję i zadeklarowała sfinansowanie budowy obiektu z własnego budżetu. Utrzymanie takiej infrastruktury pochłonie z kieszeni polskiego podatnika 17 mld zł rocznie. Eksperci nakreślają różne scenariusze i trudno dziś jednoznacznie ocenić, czy Biały Dom wyrazi zgodę na stałe stacjonowanie swoich oddziałów w naszym kraju. Sytuację komplikuje fakt, że gabinet prezydenta Donalda Trumpa dąży do normalizacji relacji z Rosją, natomiast władze na Kremlu stanowczo sprzeciwiają się wzmacnianiu struktur NATO w naszym regionie Europy.

Jak na tę sprawę zapatruje się polskie społeczeństwo? W badaniu zrealizowanym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” większość respondentów oceniła, że amerykańska baza na pewno powstanie w Polsce (55 proc.). Odmienny pogląd wyraziło 21 proc. uczestników sondażu, natomiast pozostałe 24 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 26-27 października na reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych obywateli Polski.

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