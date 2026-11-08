Papież Leon XIV reaguje na strzelaninę w Krakowie. Przesłał list do kardynała Rysia

• Ojciec Święty Leon XIV przekazał wyrazy współczucia w związku ze strzelaniną w Krakowie.

• Pismo z Watykanu trafiło na ręce kardynała Grzegorza Rysia, pełniącego funkcję metropolity krakowskiego.

• Bilans sobotniego zamachu na Rynku Głównym to sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkanaście osób rannych.

• W swoim przesłaniu papież zaapelował o pokój oraz nadzieję dla bliskich zamordowanych osób.

Papież Leon XIV składa kondolencje po strzelaninie w Krakowie

Informacje o krwawych wydarzeniach w stolicy Małopolski obiegły cały świat i szybko dotarły także do Watykanu. Stolica Apostolska zareagowała na te doniesienia niemal błyskawicznie. Zaledwie dzień po zamachu, w niedzielę, opublikowano oficjalne kondolencje papieża Leona XIV, które zostały zaadresowane do wszystkich osób poszkodowanych w wyniku tej tragedii.

Zgodnie z protokołem dyplomatycznym pismo w imieniu głowy Kościoła wystosował Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin. Odbiorcą wiadomości był kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Z treści dokumentu wynika, że papież Leon XIV przyjął z głębokim smutkiem doniesienia o zabitych i rannych podczas krakowskiej strzelaniny.

Komunikat udostępniony na oficjalnej witrynie internetowej archidiecezji krakowskiej przynosi słowa wsparcia oraz deklarację modlitwy.

Jego Świątobliwość Leon XIV (...) wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią - zaznaczono.

Watykańska depesza wykracza poza standardowe formuły dyplomatyczne. Ojciec Święty nawiązał w niej do fundamentalnych wartości chrześcijańskich i wskazał na nadzieję wynikającą z faktu Zmartwychwstania. Swoje słowa skierował bezpośrednio do ludzi dobrej woli, a w szczególności do samych poszkodowanych i ich bliskich, aby dodać im otuchy w tym dramatycznym okresie.

Papież Leon XIV apeluje o pokój w trakcie żałoby narodowej

Tekst nadesłany z Rzymu stanowi nie tylko wyraz żalu, lecz także ofertę głębokiego wsparcia duchowego oraz konkretny apel. Zwracając się do obywateli naszego kraju, papież Leon XIV wykorzystał symbolikę niezwykle ważną dla polskiej tożsamości narodowej. W treści listu pojawiło się bezpośrednie nawiązanie do opieki Matki Bożej.

Przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin oraz łączy się ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby - można przeczytać w liście.

Przytoczone fragmenty mają na celu przynieść ulgę w cierpieniu i umocnić wiarę Polaków w bolesnym okresie żałoby narodowej. Głowa Kościoła katolickiego nie ograniczyła się jednak wyłącznie do słów otuchy. W swoim liście zawarła również stanowcze wezwanie do tego, aby w obliczu bezcelowej agresji nie ulegać nienawiści oraz rozpaczy.

Zapewniając o modlitwie, Najwyższy Pasterz udzielaBłogosławieństwa Apostolskiego oraz wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody - zaznaczono.

W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że papież Leon XIV apeluje o nieustanne dążenie do zgody i pokoju, co nabiera wyjątkowego znaczenia po tak brutalnym ataku. Na zakończenie, w ramach duchowego wsparcia, Ojciec Święty przekazał wszystkim osobom dotkniętym tym dramatem Błogosławieństwo Apostolskie. Głos płynący z Watykanu stanowi dla wielu wiernych istotny dowód solidarności i źródło nadziei w momencie, gdy cały kraj opłakuje ofiary strzelaniny w Krakowie.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Przebieg sobotniego ataku

Spływające z różnych części globu wyrazy współczucia, włączając w to list od papieża Leona XIV, są reakcją na dramatyczne zdarzenia z sobotniego popołudnia. Choć nic nie zapowiadało niebezpieczeństwa w jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju, krakowski Rynek Główny zamienił się w arenę ogromnej tragedii.

Tuż po godzinie 15:00 na teren Rynku wjechało auto osobowe. Z ustaleń funkcjonariuszy policji oraz relacji naocznych świadków wynika, że z auta wyszedł zamaskowany 24-latek i zaczął strzelać do przypadkowych pieszych oraz gości ogródków gastronomicznych. Na miejscu natychmiast wybuchła panika.

Bilans sobotniego zamachu przeprowadzonego po godzinie 15:00 to sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkanaście osób rannych. W gronie poszkodowanych są także funkcjonariusze policji, którzy jako pierwsi podjęli próbę zatrzymania i obezwładnienia strzelca. Wydarzenia w Krakowie wywołały ogromny szok wśród lokalnej społeczności oraz licznie zgromadzonych tam turystów. Służby mundurowe błyskawicznie odgrodziły cały teren, gdzie przez wiele kolejnych godzin czynności prowadzili policyjni technicy oraz prokuratorzy.