Ranni policjanci z Krakowa zostaną wyróżnieni. Prezydent Łukasz Gibała podjął decyzję

Łukasz Gibała chce przyznać tytuł Honorowego Obywatela Krakowa rannym policjantom

Władze miasta zareagowały błyskawicznie. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił zamiar szczególnego uhonorowania dwóch funkcjonariuszy, którzy w sobotę obezwładnili napastnika na Rynku Głównym. Mundurowi mają otrzymać najważniejsze odznaczenie, jakie znajduje się w gestii krakowskiego samorządu.

Włodarz miasta złożył już formalny wniosek o to, aby policjanci zatrzymujący sprawcę z Rynku otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Krakowa. Dokument obejmuje starszego posterunkowego Jakuba Kulika i starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Ze względu na nadzwyczajny charakter sprawy pismo ma zostać rozpatrzone w trybie pilnym.

Prezydent Łukasz Gibała przekazał informację o swojej inicjatywie za pośrednictwem serwisu X. Opublikował tam krótki komunikat, w którym uzasadnił podjętą przez siebie decyzję.

Samorząd przyznaje tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako swoje najbardziej prestiżowe odznaczenie. Trafia ono w ręce osób, które wyróżniły się wybitnymi zasługami dla stolicy Małopolski.

Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi.— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 8, 2026

Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych - napisał na X prezydent Krakowa.

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Wyrazy uznania od prezydenta Krakowa Łukasza Gibały trafiły do starszych posterunkowych Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego. Gdy na Rynku rozległy się strzały, ci dwaj mundurowi jako jedni z pierwszych ruszyli do akcji. Wykazali się odwagą oraz refleksem, co pozwoliło na neutralizację agresora i najpewniej uchroniło miasto przed jeszcze większym dramatem.

Podczas strzelaniny z napastnikiem st. post. Jakub Kulik oraz st. post. Artur Morański odnieśli obrażenia, przez co obaj funkcjonariusze przebywają obecnie w szpitalu. Lekarze określają ich stan jako stabilny, jednak mundurowi wciąż wymagają hospitalizacji. Policjanci zignorowali zagrożenie własnego życia i do końca wypełniali rotę przysięgi, osłaniając spacerujących po Rynku Głównym mieszkańców oraz turystów. Ta heroiczna postawa skłoniła prezydenta Gibałę do złożenia wyjątkowego wniosku o przyznanie im tytułu Honorowego Obywatela Krakowa.

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Inicjatywa uhonorowania mundurowych wynika bezpośrednio z krwawych zajść w samym centrum Krakowa. W to sobotnie popołudnie Rynek Główny jak zwykle wypełniali ludzie i nic nie zwiastowało nadciągającego dramatu.

Spokój prysnął w ułamku sekundy w godzinach popołudniowych. Na płytę Rynku wjechał samochodem zamaskowany 24-latek, który staranował tłum i zaczął strzelać do ludzi. Wybuchła panika, a przerażeni przechodnie oraz turyści rzucili się do ucieczki w poszukiwaniu kryjówki. W tym momencie interwencję podjęli starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Doszło do wymiany ognia, podczas której funkcjonariusze postrzelili i ostatecznie obezwładnili agresora.

Cała Polska oraz mieszkańcy miasta są wstrząśnięci sobotnim zamachem w Krakowie, który przyniósł śmierć sześciu osobom i ranił szesnaście kolejnych. Ostateczny bilans zdarzenia jest dramatyczny. Sześcioro ludzi nie żyje, a kilkunastu poszkodowanych przebywa w szpitalach, gdzie walczy o powrót do zdrowia. W obliczu tej ogromnej tragedii wniosek prezydenta Łukasza Gibały stanowi próbę uhonorowania funkcjonariuszy, którzy zaryzykowali własne życie dla ratowania niewinnych obywateli. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania policjantom tytułów Honorowego Obywatela Krakowa podejmą teraz miejscy radni.