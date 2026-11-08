PGE Projekt Warszawa pokonuje Jastrzębie Barkom. Kto zagrał w tym zaciętym meczu?

PGE Projekt Warszawa wygrywa spotkanie

Siatkarze ze stolicy zaprezentowali świetną formę w kolejnym ligowym starciu. Zawodnicy PGE Projekt Warszawa pokonali ostatecznie gospodarzy 3:1. Pierwsze dwa sety padły łupem gości, którzy wygrali kolejno 25:21 oraz 25:18. Zespół Jastrzębie Barkom postawił jednak bardzo trudne warunki w trzeciej partii. Ta część siatkarskiego meczu zakończyła się wynikiem 25:23 dla miejscowych graczy.

Czwarta i zarazem ostatnia odsłona tego widowiska przyniosła najwięcej emocji. Obie drużyny walczyły o każdy punkt niemal do samego końca. Ostatecznie warszawski zespół zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wygrana 25:23 w czwartym secie przypieczętowała pełny triumf gości w całym spotkaniu. Zawodnicy ze stolicy mogli po ostatnim gwizdku cieszyć się ze zdobycia cennych punktów.

Kto wystąpił na parkiecie

Gospodarze przystąpili do tego meczu w optymalnym zestawieniu. W składzie ekipy Jastrzębie Barkom znaleźli się między innymi Sebastian Adamczyk oraz Wojciech Dudzik. Na boisku pojawili się również Maxwell Elgert, Bartosz Firszt, Adam Lorenc i Lorenzo Pope. Liderem defensywy gospodarzy był libero Kamil Szymura. Z ławki rezerwowych wchodzili natomiast Brodie Hofer, Jarosław Pampuszko, Andrij Rogożyn, Jakob Thelle i Wasyl Tupczi.

Trener warszawskiej drużyny również posłał do boju swoich czołowych zawodników. W barwach PGE Projekt Warszawa wystąpili od początku Jan Firlej, Karol Kłos oraz Brandon Koppers. Oprócz nich na parkiecie walczyli Bartłomiej Lemański, Yuri Romano i Kevin Tillie, a pozycję libero zabezpieczał Damian Wojtaszek. Szkoleniowiec gości chętnie korzystał także z przydatnych zmienników. W trakcie spotkania na boisku zameldowali się Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski oraz Jakub Strulak.