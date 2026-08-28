Spotkanie w Juracie. Program młodzieżowego wydarzenia "Przyszłość.pl” u Karola Nawrockiego

Takiego spotkania jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii rezydencja prezydencka w Juracie zostanie otwarta. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą. Wydarzenie o nazwie „Przyszłość.pl” to dwa dni rozmów, debat i spotkań poświęconych przyszłości Polski. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to niezwykła okazja do dyskusji.

To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków.

Program wydarzenia "Przyszłość.pl". Atrakcje dla młodych Polaków

W programie zaplanowano interesujące panele dyskusyjne. Zostanie zorganizowana debata pt. „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” oraz „Możesz więcej!”. Dodatkowo przewidziano autorski wykład Przemysława Babiarza: "Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość".

Ministrowie z Kancelarii Prezydenta będą omawiać działania Karola Nawrockiego, które wynikają z jego konstytucyjnych obowiązków. Skupią się przede wszystkim na tematach prawa, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Ponieważ sport jest ważny dla prezydenta, zaplanowano liczne atrakcje ruchowe. Dostępna będzie strefa sportowa, odbędą się zawody, konkursy oraz specjalny bieg z parą prezydencką.

Dostępna będzie strefa sportowa, odbędą się zawody, konkursy oraz specjalny bieg z parą prezydencką. Marta Nawrocka przygotowała własne inicjatywy dla uczestniczek. Pierwsza Dama zaplanowała spotkania przy matchy i warsztaty z samoobrony, które połączą praktyczne ćwiczenia z użytecznymi wskazówkami.

Na uczestników czeka również strategiczna gra plenerowa opracowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Rozgrywkę poprowadzą generałowie Andrzej Kowalski i Adam Rzeczkowski.

Dla pasjonatów kulinariów przewidziano specjalne warsztaty gotowania, które poprowadzą kucharz prezydenta, Łukasz Miecznikowski, oraz kucharz piłkarskiej reprezentacji Polski, Tomasz Leśniak.

Osoby zainteresowane będą mogły w niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Nabożeństwo odprawi ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta.

Goście Karola Nawrockiego na spotkaniu w Juracie

Prelegentami podczas spotkania w Juracie będą między innymi znani dziennikarze i publicyści. Wśród zaproszonych gości znajdą się Przemysław Babiarz, Jakub Dymek, Marcin Giełzak, Piotr Gursztyn oraz Kacper Kita. Ponadto wystąpią prof. Andrzej Nowak, Maciej Kożuszek, Michał Kuź, a także prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, i Paulina Rylska, reprezentująca Fundację Małych Stópek.

Występy w Juracie. Skolim i Kubańczyk zagrają u Prezydenta RP

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć muzycznych atrakcji. W Juracie zaplanowano występy artystów reprezentujących różnorodne style. Zobaczymy koncerty takich wykonawców jak:

Bracia Hyo Lee i Hyuk Lee, wszechstronni muzycy grający na skrzypcach i fortepianie, którzy brali udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Są oni laureatami wielu prestiżowych konkursów.

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, popularny aktor i twórca przebojów w klimatach latino.

WonerS (Szymon Woner), wokalista łączący w swojej twórczości disco polo, pop, rap oraz latino.

Kubańczyk (Jakub Michał Flas), znany polski raper.

Tomasz Lubert, uznany kompozytor, gitarzysta i producent, twórca sukcesów zespołów takich jak Virgin, Video czy Volver.

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