Donald Tusk stanowczo o Zondacrypto. Mówi o największej aferze w historii

Szef rządu podczas obrad gabinetu odniósł się do kwestii Zondacrypto. Stwierdził przy tym, że jest to „największa afera w historii polskiej polityki”.

Jak zaznaczył Donald Tusk, mamy do czynienia z „dobrze zorganizowanym systemem”. Wskazał, że swoje role w tym mechanizmie odgrywają Kaczyński, Morawiecki oraz Nawrocki .

. Dowiedz się, dlaczego prezes Rady Ministrów chce powtórnego głosowania w sprawie prezydenckiego weta. Zobacz, co jeszcze powiedział o „śmiertelnie poważnych” ustaleniach.

W piątek odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ministrów, które Donald Tusk otworzył stanowczą wypowiedzią na temat Zondacrypto. Zasadniczym punktem spotkania było procedowanie projektu budżetu państwa na 2027 rok, jednak spora część uwagi została poświęcona sytuacji związanej z popularną platformą kryptowalutową.

Donald Tusk: „Sprawa nabiera kształtów, które budzą grozę”

Premier wyraził przekonanie, że rozmiar opisywanej sprawy może znacznie wykraczać poza to, co początkowo przypuszczano.

– Szkoda, że przygotowanie budżetu w tym trudnym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest w cieniu afery, która wygląda na rzeczywiście największą aferę w historii polskiej polityki. Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale tutaj sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które budzą w jakimś sensie grozę – mówił premier. – Tylko wygląda to na dobrze organizowany system, w którym pojawiają się nazwiska znane z innych sytuacji – wskazał.

„Sprawa jest śmiertelnie poważna”

Szef polskiego rządu zapewnił, że służby będą kontynuować działania mające na celu pełne zbadanie sprawy. Z jego słów wynika również, że w niedalekiej przyszłości opinia publiczna może usłyszeć o kolejnych ustaleniach.

– Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna – stwierdził Donald Tusk.

Ponadto przekazał, że wystąpi do Szymona Hołowni z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego głosowania w Sejmie. Będzie ono dotyczyć odrzucenia weta Andrzeja Dudy do nowej ustawy regulującej funkcjonowanie rynku kryptoaktywów.

Donald Tusk krytykuje Nawrockiego, Kaczyńskiego i Morawieckiego

W późniejszej fazie swojego przemówienia prezes Rady Ministrów wskazał konkretne osoby związane ze sprawą. Na liście znaleźli się prezydent Karol Nawrocki, szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz poprzedni premier Mateusz Morawiecki.

– To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że "nie ma sprawy", albo że mamy dużo czasu. W tej chwili nie wyobrażam sobie już, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali ten problem. Narobiliście bardzo dużo zła, wpakowaliście się w bardzo brudny interes – ocenił Tusk.

Wypowiedź lidera rządu ma miejsce w momencie, w którym afera Zondacrypto staje się coraz poważniejszym problemem o charakterze politycznym. Słowa Donalda Tuska nie pozostawiają złudzeń, że władza uznaje ten przypadek za jeden z najistotniejszych wątków, jakie obecnie toczą się wokół krajowej sceny politycznej.

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OPOWIEŚCI Z CRYPTY NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ