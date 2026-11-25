Przyznawany z okazji pięćdziesięciolecia wspólnego życia Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wiąże się dla tysięcy par obchodzących tak zwane „Złote Gody” z długim oczekiwaniem i niepewnością. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał w środę, że w ostatnich latach nastąpiły ogromne opóźnienia w przyznawaniu tych odznaczeń.

Na decyzję Kancelarii Prezydenta czeka obecnie 144 tysiące osób, a czas oczekiwania na wyróżnienie wynosi od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Z powodu podeszłego wieku wielu jubilatów nie dożywa uroczystości wręczenia medalu. Z informacji nadesłanych przez wojewodów z siedmiu województw wynika, że zmarło 839 osób spośród tych, które złożyły wnioski, natomiast szacunki dla całego kraju mówią o ponad tysiącu zmarłych seniorów.

Donald Tusk i Jan Grabiec apelują do Karola Nawrockiego

Rząd stanowczo zareagował na te doniesienia, a Jan Grabiec wspólnie z pełnomocnik do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz wysłali już do prezydenta Karola Nawrockiego trzy pisma w tej sprawie. Autorzy wystąpień chcą podkreślić, że wzorowe małżeństwa zasługują na opiekę oraz uznanie. „To nie kwestia polityki, a przyzwoitości” – napisano w liście skierowanym do prezydenta.

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych także premier Donald Tusk. „Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!” – napisał szef rządu w serwisie X. Ponieważ premier nie ma uprawnień, by zastąpić prezydenta w przyznawaniu odznaczeń, zadeklarował wysyłanie listu gratulacyjnego każdej parze świętującej 50-lecie małżeństwa.

Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!— Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2026

Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty rządu. Głos zabrał Rafał Leśkiewicz

Kancelaria Prezydenta odrzuca oskarżenia i wyjaśnia, że opóźnienia wynikają między innymi ze skutków pandemii koronawirusa sprzed sześciu lat, czynników demograficznych oraz licznych zapytań kierowanych przez media i polityków. W piśmie datowanym na 20 listopada podsekretarz stanu Agnieszka Jędrzak przekazała, że w samym bieżącym tygodniu przyznano 2582 medale.

Głos zabrał również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który podkreślił, że od początku kadencji Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku przyznano już 100 tysięcy medali. W swoim wpisie w serwisie X rzecznik skrytykował jednocześnie rząd, wskazując na kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi z Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Dziś seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych Medali za Długoletnie Pożycie rośnie z tygodnia na tydzień” – zapewnił Rafał Leśkiewicz.

Przepisy stanowią, że od momentu wydania decyzji przez prezydenta lokalne urzędy stanu cywilnego mają sześć miesięcy na organizację uroczystości i przekazanie odznaczeń. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może wręczyć wyłącznie określone grono osób, między innymi premier, ministrowie, marszałek województwa, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Premier @donaldtusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy. Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami. Dziś Seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 25, 2026

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