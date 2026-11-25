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Przyznawany z okazji pięćdziesięciolecia wspólnego życia Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wiąże się dla tysięcy par obchodzących tak zwane „Złote Gody” z długim oczekiwaniem i niepewnością. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał w środę, że w ostatnich latach nastąpiły ogromne opóźnienia w przyznawaniu tych odznaczeń.
Na decyzję Kancelarii Prezydenta czeka obecnie 144 tysiące osób, a czas oczekiwania na wyróżnienie wynosi od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Z powodu podeszłego wieku wielu jubilatów nie dożywa uroczystości wręczenia medalu. Z informacji nadesłanych przez wojewodów z siedmiu województw wynika, że zmarło 839 osób spośród tych, które złożyły wnioski, natomiast szacunki dla całego kraju mówią o ponad tysiącu zmarłych seniorów.
Donald Tusk i Jan Grabiec apelują do Karola Nawrockiego
Rząd stanowczo zareagował na te doniesienia, a Jan Grabiec wspólnie z pełnomocnik do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz wysłali już do prezydenta Karola Nawrockiego trzy pisma w tej sprawie. Autorzy wystąpień chcą podkreślić, że wzorowe małżeństwa zasługują na opiekę oraz uznanie. „To nie kwestia polityki, a przyzwoitości” – napisano w liście skierowanym do prezydenta.
Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych także premier Donald Tusk. „Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!” – napisał szef rządu w serwisie X. Ponieważ premier nie ma uprawnień, by zastąpić prezydenta w przyznawaniu odznaczeń, zadeklarował wysyłanie listu gratulacyjnego każdej parze świętującej 50-lecie małżeństwa.
Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty rządu. Głos zabrał Rafał Leśkiewicz
Kancelaria Prezydenta odrzuca oskarżenia i wyjaśnia, że opóźnienia wynikają między innymi ze skutków pandemii koronawirusa sprzed sześciu lat, czynników demograficznych oraz licznych zapytań kierowanych przez media i polityków. W piśmie datowanym na 20 listopada podsekretarz stanu Agnieszka Jędrzak przekazała, że w samym bieżącym tygodniu przyznano 2582 medale.
Głos zabrał również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który podkreślił, że od początku kadencji Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku przyznano już 100 tysięcy medali. W swoim wpisie w serwisie X rzecznik skrytykował jednocześnie rząd, wskazując na kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi z Narodowego Funduszu Zdrowia.
„Dziś seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych Medali za Długoletnie Pożycie rośnie z tygodnia na tydzień” – zapewnił Rafał Leśkiewicz.
Przepisy stanowią, że od momentu wydania decyzji przez prezydenta lokalne urzędy stanu cywilnego mają sześć miesięcy na organizację uroczystości i przekazanie odznaczeń. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może wręczyć wyłącznie określone grono osób, między innymi premier, ministrowie, marszałek województwa, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta.