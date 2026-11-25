Trzyosobowy skład sędziowski w Sądzie Okręgowym w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego wobec Wojciecha Króla. Odrzucono zażalenia złożone zarówno przez samego parlamentarzystę, jak i jego obrońców, a wydane w środę postanowienie jest już prawomocne.

Polityk zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej spędzi w areszcie łącznie 88 dni. Jeden z jego obrońców, mecenas Przemysław Rosati, przekazał, że sąd nie przychylił się do żadnego z pism procesowych skierowanych przez prawników.

Galeria poniżej: Sąd aresztował posła Wojciecha Króla; policja zatrzymała go na sali rozpraw

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Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi. Prokurator Agnieszka Marcińczyk o powodach aresztu

Śledczy zarzucają parlamentarzyście popełnienie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokurator Agnieszce Marcińczyk, delegowanej do Prokuratury Europejskiej, wskazać na wysokie prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez posła zarzucanych mu czynów.

O pozostaniu polityka w izolacji przesądziły również tak zwane przesłanki szczególne, na które zwrócił uwagę sąd. „Występują także przesłanki szczególne uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary” – wyjaśniła prokurator Agnieszka Marcińczyk. W tej sprawie surowa kara oznacza co najmniej trzy lata pozbawienia wolności.

Problemy prawne Wojciecha Króla rozpoczęły się we wrześniu, kiedy Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wkrótce po tym głosowaniu, 17 września służby zatrzymały polityka, który od tamtego czasu pozostaje w dyspozycji prokuratury.