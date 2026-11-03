Sondaż sprawdza sojusz PiS z Bosakiem bez Mentzena. Wicemarszałek Sejmu ostro reaguje

Sondaż OGB sprawdza wspólny start PiS i Krzysztofa Bosaka

Przeprowadzony pod koniec października sondaż badał reakcję wyborców na powstanie dwóch wielkich koalicji. Pierwszy blok, obejmujący obecny obóz rządzący w składzie KO, Nowa Lewica, PSL oraz Polska 2050, mógłby w takim układzie liczyć na 47,01 proc. poparcia. Z kolei konkurencyjna lista, łącząca Prawo i Sprawiedliwość, inicjatywę Rozwój Plus oraz kierowany przez Krzysztofa Bosaka Ruch Narodowy, zgromadziłaby 31,32 proc. głosów.

Taki polityczny scenariusz oznaczałby w praktyce rozpad obecnej Konfederacji. Idąca do wyborów samodzielnie Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena zdobyłaby 6,24 proc. głosów, podczas gdy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskałaby aż 11,77 proc. poparcia. Pod progiem wyborczym wylądowałaby natomiast partia Razem, notując wynik na poziomie 3,66 proc.

Krzysztof Bosak komentuje sondaż o wspólnej liście z PiS

Krzysztof Bosak błyskawicznie odniósł się do założeń tego badania. Współlider Konfederacji oraz wicemarszałek Sejmu stanowczo wykluczył możliwość wyborczego sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. „Dywagowanie przez OGB o rozbiciu Konfederacji i wspólnej liście z PiS jest absurdalne” – ocenił jednoznacznie polityk we wpisie na platformie X. W jego opinii tego typu spekulacje to „szkodliwe mieszanie w głowach opinii publicznej”. Bosak zaznaczył przy tym, że jego ugrupowanie latami budowało własną, autentyczną tożsamość ideową i nie porzuci jej na rzecz krótkotrwałych koalicji.

Lider Ruchu Narodowego ocenił też, że realizacja tego planu oznaczałaby polityczne samobójstwo dla ugrupowań opozycyjnych. Jego zdaniem przetestowany w badaniu wariant jest „prostą drogą do czwartej kadencji Tuska”.

Opisywane badanie OBG na zlecenie portalu stan360.pl zrealizowano w dniach 27–31 października 2026 roku. Ankietę przeprowadzono metodą CATI na próbie liczącej tysiąc respondentów.