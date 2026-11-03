Donald Tusk spotka się z Karolem Nawrockim. Padła deklaracja w sprawie podania ręki!

Udział szefa rządu we wtorkowych (3.11) obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaplanowanych na godzinę 15:00, do końca pozostawał niepewny. Powodem był sprzeciw koalicji rządzącej wobec zaproszenia na spotkanie polityków Konfederacji Korony Polskiej, czyli ugrupowania Grzegorza Brauna. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiał jednak rzecznik rządu Adam Szłapka, który potwierdził, że premier Donald Tusk stawi się w Pałacu Prezydenckim.

„Pan prezydent zdecydował się zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył” – przekazał Adam Szłapka na antenie TVP Info.

Grzegorz Braun i jego ludzie na RBN. Rząd obawia się o tajne informacje

Największe emocje budzi obecność przedstawicieli formacji Grzegorza Brauna. Głośny sprzeciw wobec ich udziału w posiedzeniu RBN wyrażali wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Strona rządowa otwarcie mówi o obawach dotyczących bezpieczeństwa przekazywanych tam informacji.

Zdaniem Adama Szłapki udział polityków, którzy „w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko”, całkowicie zmienia rangę tego wydarzenia. Rzecznik rządu stwierdził, że w takich okolicznościach podczas obrad nie zostaną ujawnione żadne tajne szczegóły.

„Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodoputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Co oznacza, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne” – wyjaśnił rzecznik rządu.

„W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu” – ocenił Szłapka, dając do zrozumienia, że do rozmów o materiałach niejawnych głowa państwa powinna zorganizować spotkanie w zupełnie innej formule.

Odmienne zdanie prezentuje Pałac Prezydencki, który argumentuje, że formacja Brauna posiada reprezentację w parlamencie i stoi za nią część wyborców. Współpracownicy Karola Nawrockiego zwracają uwagę, że posłowie tego ugrupowania mają już dostęp do informacji niejawnych, chociażby biorąc udział w tajnych posiedzeniach Sejmu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk na RBN. Rzecznik prezydenta o podaniu ręki

Chociaż obie strony spierają się o skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz pozostają w konflikcie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, otoczenie głowy państwa deklaruje pełen profesjonalizm. W rozmowie z RMF24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zagwarantował, że Karol Nawrocki „godnie przyjmie urzędującego premiera”.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego zaznaczył również, że „prezydent szanuje reguły demokracji”, a także zapewnił, iż „prezydent poda premierowi rękę na powitanie”.

Tematy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O czym porozmawiają Tusk i Nawrocki?

Główny plan wtorkowych obrad zakłada omówienie najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa. Jak zapowiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, uczestnicy spotkania skupią się na aktualnych zagrożeniach oraz planach utworzenia w Polsce stałej bazy armii USA.

Niewykluczone, że lista tematów ulegnie poszerzeniu. Rzecznik głowy państwa zauważył, że podczas dyskusji trudno będzie pominąć weekendowe wydarzenia oraz trwający spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. „To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej” – podsumował Rafał Leśkiewicz.