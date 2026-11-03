Rafał Leśkiewicz ostro o Annie Korwin-Piotrowskiej i Donaldzie Tusku. Padły słowa o stanie wojennym!

Rafał Leśkiewicz kwestionuje status Anny Korwin-Piotrowskiej w Trybunale Konstytucyjnym

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego stale przybiera na sile, a do sytuacji w tej instytucji odniósł się na antenie RMF FM w „Porannej rozmowie” Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego w wywiadzie prowadzonym przez Tomasza Terlikowskiego podważył status Anny Korwin-Piotrowskiej oraz jej uprawnienia do kierowania pracami Trybunału. Pytany o to, kto aktualnie przewodzi TK, wskazał na Bogdana Święczkowskiego. Gdy dziennikarz wymienił nazwisko Anny Korwin-Piotrowskiej, prezydencki minister zareagował niezwykle ostro. „Uzurpatorka nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest uzurpatorką” – oświadczył stanowczo.

Prowadzący rozmowę zwrócił jednak uwagę na fakt, że Anna Korwin-Piotrowska fizycznie przebywa w gmachu Trybunału i sprawuje tam rządy. Przedstawiciel głowy państwa kategorycznie odrzucił taką ocenę sytuacji. „Nie, nie ma żadnej władzy panie redaktorze” – skwitował krótko Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta porównuje sytuację w TK do stanu wojennego i WRON

W ocenie Rafała Leśkiewicza obecność Anny Korwin-Piotrowskiej w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego to bezpośredni efekt działań gabinetu Donalda Tuska oraz zaangażowania funkcjonariuszy policji. „Na pałach policyjnych, na pałach policyjnych próbuje objąć władzę uzurpatorka wystawiona przez pana premiera Donalda Tuska razem z panem Markiewiczem i z panem Berkiem na policyjnych pałach panie redaktorze, to jest jak w stanie wojennym” – stwierdził na antenie RMF FM.

Rzecznik prezydenta poszedł w swoich historycznych analogiach jeszcze dalej. „Jest jak Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego” – dodał w trakcie wywiadu. Tym niezwykle mocnym zestawieniem, nawiązującym do jednego z najczarniejszych rozdziałów współczesnych dziejów Polski, Leśkiewicz wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec metod zastosowanych przy wprowadzaniu zmian w Trybunale.

Rafał Leśkiewicz o wejściu Anny Korwin-Piotrowskiej do TK i zamaskowanych policjantach

W dalszej części wypowiedzi prezydencki rzecznik rozwinął swoje stanowisko, nawiązując do planowanego posiedzenia zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Nie ma żadnej realnej władzy i skończmy z tym mówieniem że dzisiaj dojdzie do posiedzenia zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, że Anna Korwin - Piotrowska jest sędziom trybunału że pełni obowiązki prezesa trybunału. Pojawiła się tam w piątek, wprowadzona od tyłu przez KPRM przy wykorzystaniu ogromnych sił policyjnych, przy wykorzystaniu służb, widzimy zdjęcia z trybunału gdzie zamaskowani funkcjonariusze policji są w trybunale” – wyliczał Rafał Leśkiewicz.

Rafał Leśkiewicz oskarża Donalda Tuska o zamach na Trybunał Konstytucyjny

Najcięższe oskarżenia rzecznik Karola Nawrockiego sformułował pod adresem samego premiera Donalda Tuska, nazywając kroki podjęte przez rząd wprost zamachem na niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Terlikowski zauważył, że obecny kryzys może doprowadzić do dualizmu, w którym prezydent i szef rządu będą uznawać dwie różne części tej samej instytucji. Leśkiewicz całkowicie wykluczył jednak taki scenariusz. „Wie pan panie redaktorze w tym pytaniu jest jeden zasadniczy błąd nie ma trybunału uznawanego przez prezydenta i uznawanego przez rząd. Jest Trybunał Konstytucyjny, który jest niezależnym od władzy wykonawczej organem” – odparł rozmówca RMF FM.

Chwilę później rzecznik przeszedł do bezpośredniego ataku na szefa rządu. „I to jest istota tego sporu panie redaktorze. Donald Tusk dokonał zamachu na niezależny organ na Trybunał Konstytucyjny. W piątek Donald Tusk pokazał że jest dyktatorem, mówiąc wprost wszedł do Trybunału Konstytucyjnego na policyjnych pałach” – ocenił Leśkiewicz. W kolejnych minutach wywiadu ponownie podkreślił swoją surową ocenę działań gabinetu koalicyjnego. „Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że doszło do zamachu na niezależny organ konstytucyjny, niezależny od władzy wykonawczej” – zaznaczył.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Kancelaria Prezydenta powołuje się na Konstytucję RP

Rafał Leśkiewicz wyraźnie zaznaczył, że w opinii Kancelarii Prezydenta brakuje jakichkolwiek podstaw prawnych, by uznać Annę Korwin-Piotrowską za osobę uprawnioną do kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. Prowadzący wywiad Tomasz Terlikowski przypomniał jednak o istnieniu zupełnie odmiennych ekspertyz prawniczych, za którymi stoją między innymi dawni prezesi TK oraz Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przedstawiciel prezydenta zgodził się, że waga poszczególnych analiz może podlegać dyskusji, lecz fundamentem działania tej instytucji zawsze pozostaje ustawa zasadnicza. „Panie redaktorze można się spierać, które opinie więcej ważą natomiast podstawą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może sobie uzurpatorka zdecydować o tym, że jest sędzią Trybunału” – podsumował rzecznik.