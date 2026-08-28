Polacy oczekują tego od rządu i prezydenta! Wyniki są jednoznaczne!

Mimo trwających nieustannie politycznych potyczek na najwyższych szczeblach władzy obywatele zachowują godną podziwu spójność w ocenie pożądanych relacji.

Z badania zrealizowanego dla "Super Expressu" wprost wynika, że dla 92 procent respondentów kooperacja głowy państwa z Radą Ministrów w sferze obronności stanowi absolutny priorytet.

Wydaje się wielce wątpliwe, aby rządzący mogli całkowicie zbagatelizować tak masowy i bezkompromisowy głos społeczeństwa.

Zdecydowana większość uczestników najnowszego badania opowiedziała się za budowaniem kompromisu ponad wszelkimi podziałami partyjnymi. Taki rezultat jest niezwykle mocnym sygnałem, który bardzo trudno będzie politykom zamieść pod dywan.

W sondażu przygotowanym na zlecenie "Super Expressu" poproszono respondentów o ustosunkowanie się do konkretnego zdania: „Rząd i prezydent powinni zawiesić spory i w sprawach najważniejszych, jak np. bezpieczeństwo, obronność, współpracować i dogadywać się”. Wyniki jednoznacznie obrazują ogromne pragnienie stabilności wśród obywateli.

Sondaż "Super Expressu": 92 procent Polaków chce współpracy rządu z prezydentem

Aż 67 procent przepytanych osób nie ma najmniejszych wątpliwości, że najważniejsze postaci władzy wykonawczej muszą zrezygnować z partyjnych batalii na rzecz dobra kraju. Kolejne 25 procent uczestników badania skłania się ku tej samej opinii, co sumarycznie daje potężny wynik 92 procent poparcia dla zgody na najwyższych szczeblach.

Osób odrzucających koncepcję politycznego zawieszenia broni jest w naszym kraju garstka. Zaledwie 1 procent ankietowanych całkowicie neguje potrzebę porozumienia w strategicznych sprawach, a 2 procent badanych zaznaczyło odpowiedź „raczej nie”. Grupa 5 procent pytanych nie potrafiła wskazać jednoznacznej odpowiedzi w tej materii.

Sonda Czy rząd i prezydent powinni odłożyć polityczne spory, gdy chodzi o bezpieczeństwo państwa? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Konflikt prezydenta z rządem Donalda Tuska. Polacy akceptują różnice zdań

Zebranych danych nie należy jednak interpretować jako naiwnego marzenia o całkowitym wyeliminowaniu politycznych kłótni. Zderzenie różnych wizji jest wpisane w naturę państwa demokratycznego, a odmienna ocena wdrażanych reform przez różne ośrodki władzy pozostaje zjawiskiem w pełni normalnym.

Wnioski z ankiety uwydatniają jednak pewną granicę, po przekroczeniu której partyjne potyczki muszą natychmiast zniknąć z agendy. W opinii przytłaczającej większości obywateli tą nieprzekraczalną czerwoną linią pozostają fundamentalne interesy Rzeczypospolitej.

Kwestie militarne, bezpieczeństwo narodowe oraz dalekosiężne strategie państwowe to przestrzenie, w których elektorat nie toleruje żadnych przepychanek. W tych konkretnych obszarach wyborcy żądają merytorycznej dyskusji oraz wypracowywania konstruktywnych rozwiązań.

Badanie opinii publicznej: Wyborcy ponad podziałami partyjnymi

Prawdziwym fenomenem tego pomiaru jest niespotykana wręcz skala poparcia dla proponowanej zgody narodowej. Aż dwie trzecie Polaków w sposób stanowczy opowiada się za koniecznością współdziałania, podczas gdy grono sceptyków skurczyło się do zaledwie 3 procent, co udowadnia pełną zgodność zwolenników wszystkich sił politycznych.

Rządzący otrzymali właśnie od społeczeństwa niezwykle klarowną instrukcję obsługi państwa. Obywatele są w stanie znieść codzienne polityczne utarczki, jednak absolutnie nie zgadzają się na paraliżowanie struktur państwowych w momentach najwyższej próby.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7–8 sierpnia 2026 roku. W sondażu wzięła udział reprezentatywna próba 1022 pełnoletnich obywateli Polski.