Ponad 90 proc. Polaków oczekuje porozumienia. Chodzi o spór rządu z prezydentem

Mimo trwających nieustannie konfliktów w polityce, polskie społeczeństwo wykazuje niezwykłą zgodność w kwestii kluczowych spraw państwowych.

Badanie zrealizowane dla „Super Expressu” wskazuje, że aż 92 proc. ankietowanych żąda współpracy między rządem a prezydentem w najważniejszych obszarach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i obronności.

To jasny sygnał od obywateli. Zobacz, w jaki sposób to rzadko spotykane zjednoczenie społeczeństwa wpływa na polską politykę.

Zdecydowana większość Polaków zapytana o relacje między władzą wykonawczą, a prezydentem uznała, że porozumienie i współpraca ponad podziałami powinny stać na pierwszym miejscu. Takiego rezultatu w badaniu po prostu nie można zamieść pod dywan.

W ankiecie zleconej przez dziennik „Super Express” uczestników poproszono o ustosunkowanie się do tezy, iż w kwestiach strategicznych państwa politycy powinni zawiesić broń. Obywatele oczekują współdziałania w polityce krajowej.

92 proc. Polaków oczekuje zgody w polskiej polityce

Jak wskazują wyniki sondażu, zdecydowana większość ankietowanych opowiada się za kompromisem. Aż 67 proc. respondentów kategorycznie stwierdza, że w najważniejszych dla państwa dziedzinach, polityczne przepychanki powinny zejść na dalszy plan. Zgodę wyraziło także 25 proc. obywateli, co w sumie daje wynik 92 proc. poparcia dla współdziałania prezydenta i rządu.

Osób sprzeciwiających się takiemu rozwiązaniu było naprawdę niewiele. Tylko 2 proc. badanych raczej negatywnie ocenia koncepcję załagodzenia konfliktów w polityce. Zaledwie jeden procent ankietowanych kategorycznie nie akceptuje kompromisu obu stron sporu, zaś 5 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Spór rządu z prezydentem to naturalny element demokracji

Taki odzew w badaniu społecznym wcale nie świadczy o tym, że obóz władzy powinien całkowicie zrezygnować z różnicy zdań względem ośrodka prezydenckiego. To całkowicie normalne zjawisko w zdrowej demokracji, gdy politycy kłócą się w ocenie poszczególnych przepisów prawa czy prowadzenia polityki.

Jednak badani pokazali, że istnieje bariera nie do przekroczenia. Według większości ankietowanych w sprawach państwowych wszelkie waśnie powinny zniknąć z horyzontu.

Gdy w grę wchodzi obronność oraz strategiczne bezpieczeństwo obywateli, Polacy wymagają od liderów mądrości, dążenia do ustępstw i prowadzenia debaty w oparciu o merytorykę.

Wynik sondażu jest niezwykle wymowny

Dwie trzecie zapytanych osób kategorycznie opowiada się za kompromisem na linii rząd–prezydent, zaś tych, którzy nie chcą politycznej zgody w najważniejszych sprawach, jest ledwie 3 proc. To bardzo rzadka tendencja w polityce krajowej.

Liderzy partyjni dostają w ten sposób czytelny komunikat, że spory mogą mieć miejsce jedynie w kwestiach niemających wpływu na fundamentalne bezpieczeństwo kraju i losy samych Polaków.

Nota metodologiczna: Sondaż przeprowadzono w dniach 7–8 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych Polaków, o strukturze zgodnej z polskimi wyborcami.

Zondacrypto to "narzędzie uderzenia w opozycję" | Poranny Ring