Śmierć posła Łukasza Litewki wstrząsnęła prezydentem. "Z wielkim smutkiem przyjąłem"

Karol Nawrocki nie kryje żalu po dramatycznym wypadku w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął Łukasz Litewka.

Prezydent zwrócił uwagę na ogromną pracę, jaką zmarły wykonywał na rzecz mieszkańców swojego regionu jako poseł i samorządowiec.

Głowa państwa przypomniała o empatii i ponadpolitycznym działaniu parlamentarzysty.

Wpis z kondolencjami opublikowany przez Karola Nawrockiego ukazuje skalę straty po śmierci młodego polityka.

Wypadek rowerowy w Dąbrowie Górniczej. Zginął Łukasz Litewka

Do tragedii doszło w czwartek po południu. Około godziny 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej zginął rowerzysta, którym okazał się 36-letni reprezentant Lewicy. Nagła utrata polityka wywołała natychmiastową reakcję opinii publicznej. Komentatorzy i politycy masowo przypominają o jego szerokiej działalności charytatywnej, w tym o licznych zbiórkach na rzecz potrzebujących i akcjach ratujących zwierzęta.

Reakcja Karola Nawrockiego na śmierć Łukasza Litewki

Prezydent Karol Nawrocki błyskawicznie odniósł się do tragicznych informacji płynących ze Śląska. Swoje kondolencje i słowa wsparcia dla bliskich zmarłego zamieścił w serwisie społecznościowym X.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisał prezydent wyraźnie poruszony.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki.Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne.… pic.twitter.com/GsHCsqxw44— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 23, 2026

W swojej publikacji prezydent skupił się nie tylko na politycznej ścieżce Łukasza Litewki, ale przede wszystkim na jego nieprzeciętnej wrażliwości. Zmarły parlamentarzysta zyskał powszechny szacunek dzięki bezinteresowności, która pozwalała mu działać ponad wszelkimi partyjnymi podziałami. Jego nagłe odejście stanowi ogromny cios dla wszystkich osób, które na co dzień angażują się w bezinteresowną pomoc i rozwój lokalnych społeczności.

