Pilne! Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka, miał 36 lat. Tragiczny finał przejażdżki rowerowej.

W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy.

Parlamentarzysta, znany z ogromnego zaangażowania społecznego i charytatywnego, został potrącony na rowerze.

Jego śmierć wstrząsnęła sceną polityczną; politycy i obywatele składają kondolencje, wspominając jego wyjątkową działalność.

Dramatyczne chwile na drodze. Co się stało?

Do tej niewyobrażalnej tragedii doszło na ul. Kazimierskiej w Dąbrowie Górniczej. Jak wynika z pierwszych ustaleń, Łukasz Litewka jechał na rowerze. Nagle kierowca samochodu osobowego, jadący z naprzeciwka, najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą. Jego auto zjechało na drugi pas i z ogromną siłą uderzyło w posła.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia 36-latka nie udało się uratować. Służby potwierdziły najgorszy scenariusz. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz dokładne przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.

Polityk o wielkim sercu, którego pokochała Polska

Łukasz Litewka nie był typowym politykiem. W całej Polsce zasłynął z niezwykłej kampanii wyborczej w 2023 roku. Zamiast swojej twarzy na billboardach umieszczał zdjęcia psów ze schronisk, które szukały domu. Ten gest poruszył serca tysięcy ludzi i pokazał, jakim był człowiekiem.

Jego działalność była przede wszystkim skupiona na pomaganiu innym. Na długo zanim trafił do Sejmu, był znany jako aktywista, który:

Walczył o los bezdomnych zwierzaków, organizując zbiórki i promując adopcje.

Wspierał seniorów i osoby chore, nagłaśniając zbiórki na leczenie.

Nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzkiej krzywdy.

W Sejmie zasiadał od niedawna, zdobywając mandat z rewelacyjnym wynikiem ponad 40 tysięcy głosów. Dla wielu był symbolem nadziei na lepszą, bardziej empatyczną politykę.

Polska w żałobie. "Łukasz był uosobieniem dobra"

Wiadomość o śmierci posła wstrząsnęła wszystkimi. Jego partia, Lewica, opublikowała łamiące serce pożegnanie:

„Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.”

Według pierwszych, nieoficjalnych informacji, kierowca samochodu osobowego jadącego z naprzeciwka miał nagle zasłabnąć. W efekcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i z impetem uderzył w rowerzystę.

Niestety, finał okazał się tragiczny. Służby, które błyskawicznie pojawiły się na miejscu, potwierdziły najgorsze.

„W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora” – przekazała policja w komunikacie dla „Dziennika Zachodniego”.

Poniżej galeria zdjęć wspomnień o Łukaszu Litewce

16