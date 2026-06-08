Zełenski straci Order Orła Białego? Padł pilny komunikat z Pałacu Prezydenckiego

Kapituła Orderu Orła Białego debatowała nad sprawą wyróżnienia dla Wołodymyra Zełenskiego.

Swoje stanowisko przekazała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że rozstrzygnięcie nastąpi „w odpowiednim czasie”.

Kwestia odznaczenia ukraińskiego przywódcy budzi ogromne kontrowersje polityczne.

Order Zełenskiego pod lupą Kapituły

Temat Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego znów znalazł się na agendzie władz. Rafał Leśkiewicz ogłosił na platformie X, że odbyło się spotkanie Kapituły Orderu Orła Białego, która analizowała kwestię orderu przyznanego ukraińskiemu przywódcy.

„Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie”

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026

Mimo że oświadczenie nie przynosi jeszcze finalnego werdyktu głowy państwa, to jednak potwierdza realizację procedury i dostarczenie opinii kapituły na biurko Karola Nawrockiego.

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Kancelaria Prezydenta: rozstrzygnięcie „w odpowiednim czasie”

Z informacji docierających z Kancelarii Prezydenta wynika, że na finalną decyzję musimy jeszcze poczekać. Kluczowe zdanie w opublikowanym komunikacie to: „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie”.

Karol Nawrocki nie wydał jeszcze ostatecznego werdyktu i czekał na stanowisko kapituły. Wokół kwestii najwyższego polskiego wyróżnienia narastają dyskusje, w których przeplatają się argumenty formalne oraz szeroki kontekst polityczny dotyczący stosunków polsko-ukraińskich.

Obrady od rana. Cel: stanowisko kapituły

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, spotkanie Kapituły Orderu Orła Białego wystartowało w poniedziałek, 8 czerwca, w okolicach godziny 10. Rozmowy miały być toczone w prezydenckim ośrodku w Juracie. Głównym punktem była sprawa odznaczenia dla Wołodymyra Zełenskiego, która ostatnio wyrosła na jeden z najostrzejszych elementów debaty politycznej.

Spotkanie kapituły nie było równoznaczne z automatycznym pozbawieniem orderu. W gruncie rzeczy chodziło o oficjalne sformułowanie stanowiska i zaprezentowanie go prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, biorącemu udział w dyskusji. To właśnie po zapoznaniu się z tą rekomendacją, głowa państwa ma zadecydować o dalszych losach Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy.

Procedura ta jest istotna, ponieważ Order Orła Białego to najwyższe państwowe odznaczenie w Polsce. Kwestie jego przyznawania czy ewentualnego odbierania nie są podejmowane pochopnie z dnia na dzień. Z tego względu Kancelaria Prezydenta nie podaje na razie konkretnej daty decyzji, zaznaczając jedynie, że zapadnie ona „w odpowiednim czasie”.

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech