Ślub Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum. Prawda o sukni panny młodej wyszła na jaw

- Radosław Sikorski i Anne Applebaum sformalizowali swój związek w 1992 roku, doczekując się dwóch synów: Tadeusza oraz Aleksandra.
- Do pierwszego spotkania pary doszło pod koniec lat 80. przy okazji wizyty Helmuta Kohla, a relacja rozwinęła się w trakcie podróży do Berlina.
- Ślubna kreacja Anne Applebaum była repliką sukni jej matki i kultywowała rodzinną tradycję kobiet z jej rodu.
Od uroczystości zaślubin minęły już ponad trzy dekady, gdyż para stanęła na ślubnym kobiercu w 1992 roku. Małżonkowie wychowali dwóch synów, Tadeusza i Aleksandra, którzy obecnie są już dorosłymi mężczyznami i wielkim powodem do dumy dla rodziców. Na co dzień rodzina związana jest z imponującą posiadłością w Chobielinie. Zabytkowy dworek, który obecnie zachwyca swoim wyglądem, w momencie zakupu znajdował się w opłakanym stanie. Dopiero wspólna praca Sikorskiego i jego żony przywróciła ruinie dawny blask, zmieniając ją w prawdziwą perłę architektury, którą podziwiamy dzisiaj.
Początki związku Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum
Jak doszło do połączenia losów polskiego polityka i amerykańskiej intelektualistki? Wszystko zaczęło się od spraw zawodowych pod koniec lat 80., kiedy oboje tkwili jeszcze w innych relacjach. Przełom nastąpił w momencie planowanej wizyty Helmuta Kohla w Warszawie. Applebaum znajdowała się w gronie reporterów relacjonujących to wydarzenie, gdy nagle nadeszła sensacyjna informacja o upadku muru w Berlinie. Wspominał o tym nieżyjący już dziennikarz Krzysztof Leski.
Tajemnica ślubnej kreacji żony Radosława Sikorskiego
Sama ceremonia z 1992 roku przypominała sceny z bajki, jednak wiąże się z nią pewien intrygujący szczegół, o którym przez długi czas milczano. Rąbka tajemnicy uchyliła sama Anne Applebaum w swojej książce opublikowanej wiele lat po ślubie. Okazało się, że panna młoda nie zdecydowała się na nową kreację z salonu. Założyła suknię o wieloletniej historii rodzinnej, będącą dziedzictwem po matce i innych krewnych, co nadało wydarzeniu jeszcze głębszy wymiar.
