Ślub Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum. Prawda o sukni panny młodej wyszła na jaw

Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, od dekad tworzy zgrany duet z amerykańską pisarką Anne Applebaum. Choć sakramentalne „tak” powiedzieli sobie ponad trzydzieści lat temu, pewne niuanse tej ceremonii dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Uwagę zwraca przede wszystkim wyjątkowa historia kreacji panny młodej.

  • Radosław Sikorski i Anne Applebaum sformalizowali swój związek w 1992 roku, doczekując się dwóch synów: Tadeusza oraz Aleksandra.
  • Do pierwszego spotkania pary doszło pod koniec lat 80. przy okazji wizyty Helmuta Kohla, a relacja rozwinęła się w trakcie podróży do Berlina.
  • Ślubna kreacja Anne Applebaum była repliką sukni jej matki i kultywowała rodzinną tradycję kobiet z jej rodu.

Od uroczystości zaślubin minęły już ponad trzy dekady, gdyż para stanęła na ślubnym kobiercu w 1992 roku. Małżonkowie wychowali dwóch synów, Tadeusza i Aleksandra, którzy obecnie są już dorosłymi mężczyznami i wielkim powodem do dumy dla rodziców. Na co dzień rodzina związana jest z imponującą posiadłością w Chobielinie. Zabytkowy dworek, który obecnie zachwyca swoim wyglądem, w momencie zakupu znajdował się w opłakanym stanie. Dopiero wspólna praca Sikorskiego i jego żony przywróciła ruinie dawny blask, zmieniając ją w prawdziwą perłę architektury, którą podziwiamy dzisiaj.

Początki związku Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum

Jak doszło do połączenia losów polskiego polityka i amerykańskiej intelektualistki? Wszystko zaczęło się od spraw zawodowych pod koniec lat 80., kiedy oboje tkwili jeszcze w innych relacjach. Przełom nastąpił w momencie planowanej wizyty Helmuta Kohla w Warszawie. Applebaum znajdowała się w gronie reporterów relacjonujących to wydarzenie, gdy nagle nadeszła sensacyjna informacja o upadku muru w Berlinie. Wspominał o tym nieżyjący już dziennikarz Krzysztof Leski.

Tajemnica ślubnej kreacji żony Radosława Sikorskiego

Sama ceremonia z 1992 roku przypominała sceny z bajki, jednak wiąże się z nią pewien intrygujący szczegół, o którym przez długi czas milczano. Rąbka tajemnicy uchyliła sama Anne Applebaum w swojej książce opublikowanej wiele lat po ślubie. Okazało się, że panna młoda nie zdecydowała się na nową kreację z salonu. Założyła suknię o wieloletniej historii rodzinnej, będącą dziedzictwem po matce i innych krewnych, co nadało wydarzeniu jeszcze głębszy wymiar.

