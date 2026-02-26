Donald Tusk ukarany przez Komisję Etyki. Zadecydował głos posła koalicji

Komisja Etyki Poselskiej ukarała Donalda Tuska za nazwanie posła PiS „pajacem”.

Kluczowy dla werdyktu okazał się głos polityka PSL, co pokazuje niezależność w ocenach etycznych.

Donald Tusk kontra Bartosz Kownacki. O co poszło w Sejmie?

Postępowanie zakończone 25 lutego 2026 roku dotyczyło incydentu, który miał miejsce kilka miesięcy wcześniej, 18 listopada 2025 roku. Podczas sejmowej debaty nad wyborem Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka, doszło do ostrej wymiany zdań. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości nagrywał telefonem ławy rządowe, jednocześnie głośno recenzując przemówienie Krzysztofa Gawkowskiego. Zachowanie to spotkało się z natychmiastową reakcją premiera, który rzucił w stronę nagrywającego krótkie hasło „ale pajac”. Gdy poseł opozycji dopytywał: „O sobie pan tak mówi?”, szef rządu potwierdził, że epitet był skierowany bezpośrednio do niego. To właśnie ta wypowiedź stała się przedmiotem skargi do organów sejmowych.

Komisja Etyki wymierza karę szefowi rządu

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego, członkowie komisji uznali, że Donald Tusk naruszył artykuł 6 Regulaminu Sejmu, nakazujący dbanie o dobre imię Izby. Werdykt uwzględniał jednak okoliczności łagodzące, uznając słowa premiera za reakcję na prowokację ze strony Kownackiego. Ostatecznie zastosowano najniższy wymiar kary. Regulamin przewiduje trzy stopnie sankcji dyscyplinarnych:

Zwrócenie uwagi – stosowane przy przewinieniach mniejszej wagi.

Upomnienie – surowsza forma, będąca oficjalną naganą.

Nagana – najwyższa kara za rażące naruszenie zasad etyki.

Należy pamiętać, że komisja nie posiada uprawnień do nakładania kar finansowych. Jej orzeczenia pełnią funkcję wizerunkową i mają na celu dyscyplinowanie polityków w zakresie kultury debaty publicznej.

Poseł PSL głosował przeciwko premierowi Tuskowi

Wynik głosowania okazał się niezwykle interesujący ze względu na postawę przedstawiciela koalicji rządzącej. Za ukaraniem premiera opowiedzieli się Jacek Świat z PiS oraz Witold Tumanowicz z Konfederacji, ale dołączył do nich również Zbigniew Sosnowski z PSL. Taka konfiguracja głosów przesądziła o wyniku postępowania. Decyzja posła ludowców jest sygnałem, że w sprawach etycznych solidarność koalicyjna ustępuje miejsca indywidualnej ocenie standardów.

Pozostali członkowie gremium, czyli Agnieszka Hanajczyk z Koalicji Obywatelskiej oraz Katarzyna Ueberhan z Lewicy, najprawdopodobniej głosowali przeciwko ukaraniu lidera rządu lub wstrzymali się od głosu. Z kolei Ewa Schädler z Polski 2050, pełniąca funkcję przewodniczącej, wstrzymała się od podjęcia decyzji, co również można odczytywać jako przejaw dystansu do zachowania premiera.

Witold Tumanowicz komentuje decyzję komisji

Przedstawiciel Konfederacji, Witold Tumanowicz, potwierdził mediom, że sankcja dotyczy konkretnie sformułowania „ale pajac”. Werdykt ten, choć symboliczny, na nowo rozpoczyna dyskusję o kulturze języka w polskiej polityce. Zwraca uwagę na konieczność trzymania nerwów na wodzy przez najważniejsze osoby w państwie, ale też piętnuje zachowania prowokacyjne, jakich dopuścił się poseł Kownacki. Sprawa ta z pewnością będzie przytaczana jako przykład w debatach o odpowiedzialności za słowa wypowiadane na sali plenarnej.

