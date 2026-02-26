Radosław Sikorski przedstawił priorytety na 2026 rok. Szef MSZ ostrzega przed byciem "frajerami"

Szef MSZ prezentuje główne założenia polskiej dyplomacji na rok 2026.

Analiza kosztów obrony wschodniej flanki NATO oraz ewentualnych konsekwencji opuszczenia Unii Europejskiej.

Omówienie rosyjskiej dezinformacji oraz roli Warszawy w odbudowie Ukrainy.

Coroczne wystąpienie szefa MSZ w gmachu przy ulicy Wiejskiej stanowi jeden z kluczowych momentów w kalendarzu politycznym 2026 roku. Radosław Sikorski w swoim przemówieniu nie ogranicza się jedynie do ogólnych deklaracji, ale przytacza twarde dane obrazujące skalę aktualnych problemów w dobie gwałtownych przetasowań na świecie. Fundamentem jego wypowiedzi są kwestie związane z agresywną postawą Federacji Rosyjskiej oraz konieczność redefinicji sojuszu z USA. Minister kładzie ogromny nacisk na strategiczną rolę Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo narodowe

Głównym tematem poruszanym przez ministra jest bezpieczeństwo państwa, które definiuje obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Sikorski stawia sprawę jasno i wskazuje konflikt wywołany przez Kreml jako największe wyzwanie stojące przed Europą w nadchodzących latach. Ta teza zostaje poparta szczegółowymi wyliczeniami, które mają zobrazować powagę sytuacji.

Według danych przytaczanych w analizach medialnych szef dyplomacji przedstawia szokujące szacunki finansowe. Gdyby Ukraina upadła, a NATO musiało powstrzymywać dalszy marsz rosyjskich wojsk, koszt skutecznej obrony wschodniej flanki wyniósłby minimum 1200 miliardów euro. Ta gigantyczna kwota ma uzmysłowić opłacalność obecnego wspierania Kijowa i konieczność zapobieżenia jego klęsce militarnej.

Wystąpienie obejmuje również wątek ataków hybrydowych wymierzonych bezpośrednio w nasz kraj. Moskwa prowadzi szeroko zakrojone kampanie dezinformacyjne mające na celu skłócenie społeczeństwa i wywołanie strachu wśród obywateli. W odpowiedzi na te zagrożenia Radosław Sikorski postuluje wdrożenie tak zwanego wojskowego Schengen. Rozwiązanie to pozwoliłoby na błyskawiczny przerzut wojsk sojuszniczych przez kontynent w sytuacji kryzysowej.

Radosław Sikorski o Rosji: "Nie możemy być frajerami"

W parlamencie trwa właśnie oczekiwane przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych, które w 2026 roku koncentruje się na przetrwaniu i dostosowaniu strategii do niebezpiecznych czasów. Na sali plenarnej obecny jest między innymi prezydent Karol Nawrocki, który przysłuchuje się słowom szefa dyplomacji. Polityk mówi otwarcie o aktach sabotażu na terenie Rzeczypospolitej oraz potrzebie przemyślenia na nowo naszych relacji z sojusznikami.

– Byliśmy i będziemy lojalnym sojusznikiem Ameryki, ale nie możemy być frajerami – powiedział dobitnie minister, zadając pytanie prawej stronie sali sejmowej. – Czy nie dotarło do was, że przedwczoraj USA, tak jak Chiny wstrzymały się od głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w sprawie nienaruszalności granic Ukrainy?

Bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji: "Arsenał wroga jest znany"

Minister zwraca uwagę na fakt, że poziom zagrożenia dla Starego Kontynentu jest najwyższy od dziesięcioleci. Historia ponownie stawia nas w trudnym położeniu, a wrogie działania nie są jedynie teorią, lecz codziennością. Polska już teraz znajduje się na celowniku agresora.

Skala agresji w sieci jest ogromna, o czym świadczą statystyki przytoczone przez szefa MSZ. Nasz kraj musi każdego dnia odpierać od 2 do 3 tysięcy cyberataków wymierzonych w infrastrukturę i systemy informatyczne.

Radosław Sikorski przywołał dramatyczną historię siedmioletniej Amelii, obywatelki Polski, która zginęła od rosyjskiej rakiety w Tarnopolu. Ten przykład ma ostatecznie zadać kłam twierdzeniom, że „nie nasza wojna” toczy się obok nas. Minister ujawnił również dane wywiadowcze dotyczące strat na froncie. Wynika z nich, że na jednego poległego żołnierza ukraińskiego przypada aż siedmiu Rosjan, co świadczy o ogromnych kosztach ponoszonych przez najeźdźcę.

Relacje z USA i wydatki na zbrojenia

Sporo miejsca w wystąpieniu poświęcono więziom transatlantyckim, które uległy w ostatnim czasie ochłodzeniu. Stanowi to poważne wyzwanie dla polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zapewnia o naszej lojalności sojuszniczej, ale zaznacza, że musi ona iść w parze z twardą obroną własnych interesów państwowych.

Minister wyliczył, że Polska przeznacza 63 miliardy dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego i jest gotowa stać się regionalnym hubem dla armii Stanów Zjednoczonych. Przypomniał o krwi przelanej przez naszych żołnierzy na misjach w Iraku oraz Afganistanie. Szef MSZ zaznaczył, że na przemiany polityczne w USA Warszawa patrzy „ze zrozumieniem i niepokojem”. Jednocześnie zgodził się z tezą, że Stary Kontynent jest zobowiązany do wzięcia większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Członkostwo w Unii Europejskiej

W swoim wystąpieniu Sikorski zdecydowanie stanął w obronie obecności Polski we Wspólnocie. Określił to mianem suwerennego i strategicznego wyboru, który nie był dziełem przypadku. Według ministra, Unia Europejska oraz NATO stanowią dwa uzupełniające się filary gwarantujące bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

Dyplomata odniósł się bezpośrednio do narracji antyunijnej, punktując jej słabości. Zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, że korzyści płynące z integracji wykraczają znacznie poza same transfery finansowe. Przypomniał, że Unia jako druga potęga gospodarcza globu jest graczem, z którym wszyscy muszą się liczyć.

Ukraińcy w Polsce i prognozy gospodarcze

W kontekście relacji z Kijowem minister wskazał nie tylko na pomoc militarną, ale również na aspekt ekonomiczny. Podkreślił, że imigranci z Ukrainy wnoszą istotny i pozytywny wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Wybiegając w przyszłość, Radosław Sikorski zapowiedział, że obecny rok będzie czasem przyspieszenia gospodarczego. Trwające wystąpienie jest jasnym sygnałem, że polska dyplomacja wkracza w fazę realizmu. Priorytetem staje się twarde bezpieczeństwo oraz pragmatyczna ocena sojuszy w obliczu realnego zagrożenia ze Wschodu.

