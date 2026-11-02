Sławomir Mentzen w roli premiera. Polacy ocenili szanse lidera Konfederacji

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski obywatelom zadano konkretne pytanie: „Czy wyobraża Pan/i sobie Sławomira Mentzena w roli premiera?”. Choć działacz cieszy się w internecie ogromną popularnością i gromadzi tam liczne grono sympatyków, to wirtualne poparcie ma swoje granice. Okazuje się bowiem, że chętnie wyświetlane i udostępniane w sieci wpisy nie przekładają się bezpośrednio na realia twardej polityki. Z czego wynika ta rozbieżność?

Najnowsze wyliczenia IBRiS dowodzą, że dla przeważającej części społeczeństwa powierzenie Sławomirowi Mentzenowi misji kierowania polskim gabinetem byłoby nietrafionym pomysłem. Dokładnie 74,5 proc. respondentów nie widzi lidera Konfederacji na fotelu prezesa Rady Ministrów. W tej grupie aż 45 proc. badanych wybrało wariant „zdecydowanie nie”, natomiast kolejne 29,5 proc. postawiło na odpowiedź „raczej nie”.

Zupełnie inaczej na tę kwestię patrzy mniejsza grupa badanych, ponieważ scenariusz z Sławomirem Mentzenem jako szefem rządu dopuszcza łącznie 21,5 proc. ankietowanych. Wśród zwolenników takiego rozwiązania zaledwie 6,4 proc. zadeklarowało opcję „zdecydowanie tak”, podczas gdy 15,1 proc. zaznaczyło wariant „raczej tak”. Pozostałe 4 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie.

Analitycy zweryfikowali również podejście elektoratów konkretnych partii do ewentualnego objęcia teki premiera przez tego polityka. Wśród sympatyków obecnej koalicji rządzącej taką możliwość wyklucza aż 92 proc. badanych, a po stronie wyborców opozycji odsetek przeciwników wynosi 66 proc. Niezwykle interesująco wypadają wyniki wśród zwolenników obu Konfederacji, z których aż 51 proc. nie wyobraża sobie Mentzena na czele rządu, a przeciwnego zdania jest 46 proc. z nich.

Opisywane badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez pracownię United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 16–18 października 2026 roku.