Nietypowa figurka na grobie Wojciecha Jaruzelskiego. Ten widok przed Wszystkich Świętych zaskakuje

Osoba Wojciecha Jaruzelskiego niezmiennie budzi w polskim społeczeństwie skrajne i bardzo silne emocje. Znaczna część obywateli widzi w nim symbol represyjnego systemu komunistycznego oraz autora stanu wojennego. Mimo to widoczne na nagrobku liczne dowody pamięci wskazują na istnienie grona osób, które darzą go sympatią oraz szacunkiem. Zwolennicy ci dbają o mogiłę i pojawiają się przy niej nie tylko w okolicach Wszystkich Świętych, ale również w pozostałe dni roku.

O miejsce spoczynku generała regularnie troszczy się jego córka, Monika Jaruzelska, która często tam bywa. Interesującym wątkiem z biografii wojskowego jest fakt, że u schyłku życia ponownie zwrócił się ku wierze katolickiej. Mimo wychowania w głęboko religijnym domu, przez dekady pozostawał z dala od Kościoła, lecz ostatecznie przed śmiercią przystąpił do spowiedzi, co potwierdził ksiądz Adam Boniecki. „U Boga nikt nie jest skreślony, a Wojciech Jaruzelski jeszcze przed śmiercią się wyspowiadał. Jego decyzja o powrocie do Kościoła była ważna. I, jak sądzę, niełatwa. Zbyt długo manifestował swój dystans do Kościoła i w ogóle wiary, by potem łatwo wrócić” – ujawniał duchowny.

Mogiła Wojciecha Jaruzelskiego jest ulokowana na uboczu, w pewnej odległości od głównego traktu cmentarnego i poza Aleją Zasłużonych. Nagrobek charakteryzuje się ogromną prostotą oraz skromnością, w której próżno szukać jakiegokolwiek przepychu. Zrezygnowano z wystawnego monumentu czy zbędnych detali na rzecz zwykłej kamiennej płyty opatrzonej tablicą z inskrypcją „Generał Wojciech Jaruzelski 1923-2014. Żołnierz”. Pomnik jest też całkowicie pozbawiony krzyża oraz innych emblematów o charakterze wyznaniowym. Właśnie z tego powodu pozostawiona tam głowa Jezusa w cierniowej koronie stanowi tak duże zaskoczenie.

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