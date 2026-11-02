Joanna Krupa ostro krytykuje Donalda Tuska. Modelka poparła Karola Nawrockiego

Ostre słowa pod adresem szefa rządu skierowała Joanna Krupa, która po orędziu Donalda Tuska w sprawie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym publicznie poparła prezydenta Karola Nawrockiego .

. W Trybunale Konstytucyjnym doszło do przepychanek i zmian kadrowych, przez co prezydent Nawrocki przerwał zagraniczną wizytę i osobiście zainterweniował na miejscu.

i osobiście zainterweniował na miejscu. Szef rządu zapowiedział dalsze reformy wbrew „krzykowi, kłamstwom i przemocy”, a autorytety prawnicze skrytykowały działania prezydenta i poparły sędziów wprowadzających zmiany.

W sam środek gorącego sporu politycznego zdecydowała się wkroczyć Joanna Krupa. Znana modelka skomentowała w mediach społecznościowych wideo opublikowane przez „Fakt”, które przedstawiało orędzie premiera Donalda Tuska. Wystąpienie szefa rządu dotyczyło głośnych wydarzeń spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zachowanie lidera Platformy Obywatelskiej wyraźnie zirytowało gwiazdę. Jurorka zdecydowała się na bardzo krótki i wyjątkowo dosadny komentarz pod adresem polityka.

„Masakra chłop. Tusk, get out of the way!” - napisała Joanna Krupa pod nagraniem, co w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza wezwanie „Tusk, złaź z drogi!”.

Joanna Krupa popiera prezydenta Karola Nawrockiego w sieci

Polityczne zaangażowanie celebrytki nie zakończyło się na jednym wpisie, ponieważ modelka wdała się w dalszą polemikę z użytkownikami sieci. Jedna z komentujących osób stanęła w obronie głowy państwa i napisała: „Prezydent Polski Karol Nawrocki, przypominam, jest nietykalny! Nawet przez pana”, co od razu spotkało się z reakcją jurorki programu „Top Model”.

Modelka skwitowała ten komentarz słowem „Amen” oraz ikonkami serduszek. Takim gestem Joanna Krupa jednoznacznie opowiedziała się po jednej ze stron sporu, który od kilku dni paraliżuje kluczowe instytucje państwowe.

Awantura pod Trybunałem Konstytucyjnym i nocna interwencja Karola Nawrockiego

Gwałtowny wpis modelki to bezpośredni efekt zdarzeń z wieczoru w piątek, 30 października, kiedy przed Trybunałem Konstytucyjnym wybuchła awantura wymagająca interwencji policji. Ze względu na powagę sytuacji prezydent Karol Nawrocki przerwał oficjalną wizytę w Senegalu i zawrócił w powietrzu swój samolot, by w środku nocy osobiście pojawić się w Warszawie przy Alei Szucha.

Wewnątrz gmachu doszło do przepychanek między sędziami, funkcjonariuszami oraz ministrami z kancelarii prezydenta. Bezpośrednią przyczyną starć były roszady kadrowe, w wyniku których kierownictwo w Trybunale Konstytucyjnym przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, co spotkało się z natychmiastowym sprzeciwem głowy państwa i dotychczasowych władz instytucji.

W wygłoszonym orędziu premier Donald Tusk zadeklarował kontynuację zmian i zaznaczył, że o kształcie prawa nie mogą decydować „krzyk, kłamstwa i przemoc”. Te argumenty zupełnie nie przekonały Joanny Krupy, jednak zupełnie inne stanowisko zajęły autorytety prawnicze, w tym byli prezesi TK Andrzej Zoll i Marek Safjan, którzy w oficjalnym oświadczeniu poparli dążących do zmian sędziów i skrytykowali nocne działania prezydenta Nawrockiego.

W naszej galerii zobaczysz Joannę Krupę z politykiem Dominikiem Tarczyńskim:

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