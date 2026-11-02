Karolina Korwin-Piotrowska otrzymuje groźby przez zamieszanie w TK! Internauci pomylili ją z sędzią

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego wszedł przed kilkoma dniami w swoją najbardziej burzliwą fazę. Pod gmachem instytucji zgromadzili się protestujący ludzie, chcący okazać poparcie sędziemu Bogdanowi Święczkowskiemu. Była to bezpośrednia reakcja na komunikat opublikowany w piątek 30.10 na witrynie internetowej TK, który informował o zawieszeniu prezesa Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W tym samym ogłoszeniu przekazano, że kierowanie pracami Trybunału przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Sam Bogdan Święczkowski ocenił te kroki jako całkowicie bezprawne, dlatego osobiście pojawił się przed budynkiem, próbując dostać się na teren instytucji.

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Całe zajście wywołało tak ogromne poruszenie społeczne, że do akcji błyskawicznie wkroczyli internetowi hejterzy. Chcąc dać upust swojemu wzburzeniu, zaczęli masowo wysyłać wiadomości zaadresowane do dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej. O całym zajściu poinformowała sama zainteresowana na swoim profilu na Instagramie. Opublikowała tam post, w którym ujawniła, że otrzymuje groźby za rzekome „przejęcie TK”.

Drodzy obywatele. Rozumiem emocje, ale może warto zanim się kogoś zacznie wyzywać, życzyć śmierci o grozić, sprawdzić, czy to aby ta osoba, o którą chodzi. Grożenie śmiercią, pobiciem, ujawnieniem adresy i "dojechamniem" jest złe, haniebne, bez względu na poglądy polityczne, nie jest też oobjawem siły a jedynie chamstwa, słabości i braku elementarnego wychowania oraz czytania ze zeozumieniem w tym wypadku... Idiokracja dzieje się na naszych oczach.

Karolina Korwin-Piotrowska i sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Czy są spokrewnione?

Warto wyjaśnić, że Karolina Korwin-Piotrowska jest popularną dziennikarką, natomiast w Trybunale Konstytucyjnym zasiada sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Wiele osób zastanawia się, czy obie panie łączy jakiekolwiek pokrewieństwo poza identycznym nazwiskiem. Okazuje się jednak, że zbieżność nazwisk jest całkowicie przypadkowa, a kobiety nie są dla siebie ani siostrami, ani nawet kuzynkami.

Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska. Kim jest i jak wyglądała jej kariera?

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a swoją drogę zawodową zaczęła w 1997 roku na stanowisku asesora sądowego. W styczniu 1999 roku odebrała nominację sędziowską z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, po czym zaczęła orzekać w sądzie rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. Cztery lata później, w 2003 roku, objęła funkcję prezesa tej placówki.

Kolejnym etapem jej kariery była delegacja do Sądu Okręgowego w Opolu w 2005 roku, gdzie oficjalne powołanie dostała dwanaście miesięcy później. Zasiadała tam w wydziale gospodarczym, a jej główną specjalizacją były mediacje oraz sprawy gospodarcze. W tamtym okresie opracowywała również wiele zagadnień prawnych, które trafiały do Sądu Najwyższego w celu podjęcia stosownych uchwał.

Od 2012 roku Anna Korwin-Piotrowska zajmowała stanowisko wiceprezesa opolskiego Sądu Okręgowego. Z funkcji tej została odwołana za pomocą faksu przesłanego do sekretariatu sądu w piątek, 15 grudnia 2017 roku, dokładnie o godzinie 17:18. Prawniczka zignorowała jednak tę decyzję, wskazując na brak fizycznego oryginału dokumentu, przez co w dniach 18 oraz 19 grudnia normalnie przyjmowała w urzędzie interesantów.

W reakcji na utratę stanowiska wiceprezesa skierowała pozew do sądu pracy, lecz czteroletnia walka w kolejnych instancjach zakończyła się jej przegraną. Zdecydowała się wówczas na złożenie skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarejestrowanej pod numerem 38993/22 Korwin-Piotrowska przeciwko Polsce. Podnosiła w niej zarzut złamania artykułu 6 ustępu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez odebranie jej sądowej możliwości podważenia decyzji o odwołaniu. Ostatecznie spór ten zamknięto ugodą.

W październiku 2024 roku szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar mianował Korwin-Piotrowską prezesem Sądu Okręgowego w Opolu, mimo że na Zgromadzeniu Sędziów tego sądu zdobyła ona dopiero drugi rezultat. Równolegle prawniczka aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Sędziów Themis, w którym od 2024 roku pełni rolę przewodniczącej zarządu głównego.

Do Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska trafiła z wyboru Sejmu w dniu 13 marca 2026 roku. Jej kandydaturę poparło 236 posłów przy 185 głosach przeciwnych oraz 4 wstrzymujących się, natomiast 35 parlamentarzystów było wówczas nieobecnych.