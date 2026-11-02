Marianna Schreiber wychwala Karola Nawrockiego. Internauci kpią z jej słów

Na platformie X Marianna Schreiber opublikowała pełen emocji wpis o Karolu Nawrockim , w którym nawiązała do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym i wykreowała go na bohatera walczącego o ojczyznę oraz honor Polaków.

, w którym nawiązała do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym i wykreowała go na bohatera walczącego o ojczyznę oraz honor Polaków. Deklaracja celebrytki spotkała się z ostrą reakcją użytkowników sieci, a większość komentujących zareagowała na jej słowa niedowierzaniem i śmiechem , zostawiając pod postem mnóstwo ironicznych oraz krytycznych uwag.

, zostawiając pod postem mnóstwo ironicznych oraz krytycznych uwag. Wzmożona aktywność polityczna idzie w parze z poszukiwaniami pracy przez celebrytkę, która po nieudanej rekrutacji do warszawskiej Straży Miejskiej rozwija własny kanał na YouTube.

Kolejne emocjonalne wpisy w mediach społecznościowych sprawiają, że Marianna Schreiber regularnie zaskakuje swoich internetowych obserwatorów. Tym razem wykorzystała platformę X, aby w niezwykle podniosłym i niemal poetyckim tonie wyrazić swój podziw dla Karola Nawrockiego.

Marianna Schreiber zachwyca się Karolem Nawrockim pod Trybunałem Konstytucyjnym

W swoim poście celebrytka odniosła się do powrotu Karola Nawrockiego do Polski w trakcie napiętej sytuacji pod Trybunałem Konstytucyjnym. Opisując te wydarzenia w bardzo dramatyczny sposób, wykreowała wizerunek niezłomnego bohatera, który dzielnie stawia czoła wszelkim trudnościom.

„Takiego człowieka zazdrości nam cały świat. Zawrócił samolot, przyjechał pod Trybunał Konstytucyjny. Mimo popychania i podstawiania nóg, wszedł do środka budynku” - pisała Marianna Schreiber. „Był tam, by walczyć nie tylko o Polskę, ale i o honor wszystkich Polaków. Nikt by tego nie zrobił, tylko On. Nasz Prezydent Karol Nawrocki. Dziękujemy” - dodała.

Ostatnia publikacja to kolejny dowód na to, że Marianna Schreiber zdecydowanie popiera Karola Nawrockiego. Wcześniej w swoich mediach społecznościowych zapewniała nawet odbiorców, że jest gotowa „ręczyć za niego głową”.

Internauci kpią ze słów Marianny Schreiber o Karolu Nawrockim

Choć najbardziej oddani sympatycy doceniają jej otwartość w prezentowaniu własnych opinii, to jednak większość użytkowników internetu przyjęła ten wpis z ogromnym niedowierzaniem oraz drwiną. Jak relacjonuje portal Jastrząb Post, w sekcji komentarzy błyskawicznie pojawiło się mnóstwo uszczypliwych uwag.

Wśród łagodniejszych wpisów, które internauci skierowali bezpośrednio pod adresem Marianny Schreiber, znalazły się komentarze: „Ale wstyd”, „Taaa, wszyscy nam zazdroszczą. Cały świat zazdrości”, „Pogięło Cię już kompletnie”. Jeden z komentujących pozwolił sobie również na złośliwą ironię, pisząc: „Dobrze, że jeszcze ze spadochronem nie skoczył, bo byłabyś wniebowzięta”.

Bezrobotna Marianna Schreiber szuka pracy i rozwija kanał na YouTube

Wzmożona aktywność polityczna zbiega się w czasie z poszukiwaniami nowego zatrudnienia przez Mariannę Schreiber na rynku pracy. W ostatnim czasie celebrytka relacjonowała swoim obserwatorom proces wysyłania kolejnych dokumentów aplikacyjnych, w tym próbę dostania się do stołecznej Straży Miejskiej. Plany te ostatecznie spaliły na panewce, ponieważ warszawska jednostka odrzuciła jej kandydaturę.

Aktualnie celebrytka skupia się na działalności w sieci i rozwija swój autorski program na platformie YouTube. W ramach tego internetowego projektu przeprowadziła już wywiad między innymi z detektywem Krzysztofem Rutkowskim.

Zobaczcie w naszej galerii, jak na przestrzeni lat zmieniała się Marianna Schreiber.

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