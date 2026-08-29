Skolim zaśpiewał u Karola Nawrockiego. Uwagę przykuwała jego noga

W rezydencji prezydenta w Juracie zainaugurowano projekt dla młodzieży nazwany "Przyszłość.pl". Inicjatywa obejmuje panele dyskusyjne oraz różnorodne występy muzyczne. Zapowiedź udziału Skolima w evencie firmowanym przez Karola Nawrockiego od razu wzbudziła spore kontrowersje w przestrzeni publicznej.

Decyzja o zaproszeniu artysty wywołała dyskusję o zasadności jego obecności na spotkaniu organizowanym pod patronatem głowy państwa. Krytycy wytykali wokaliście używanie wulgaryzmów oraz epatowanie erotyką w twórczości. Do grona osób negatywnie oceniających ten ruch dołączyli artyści i politycy, a głos w sprawie zabrał również Zbigniew Hołdys.

Osoby ze środowiska muzycznego apelowały nawet do prezydenta o odwołanie występu Skolima. W sobotę, 29 sierpnia, gwiazdor przybył jednak do Juraty swoim różowym samochodem, co nie umknęło uwadze zgromadzonych. Podczas wejścia na scenę widoczna była orteza na jego nodze, będąca skutkiem niefortunnego zdarzenia z połowy miesiąca.

Wypadek Skolima podczas letniej trasy. Wokalista spadł ze sceny

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 13 sierpnia wieczorem w amfiteatrze w Rewalu. W trakcie występu artysta nie zauważył krawędzi sceny i spadł ze schodków. Incydent wywołał gwałtowną reakcję muzyka, ale ostatecznie nie pokrzyżował mu zawodowych planów. Skolim początkowo koncertował w gipsie, a obecnie, co widać było w Juracie, korzysta z ortezy.

Repertuar Skolima na evencie "Przyszłość.pl"

Wiadomo już, z jakim repertuarem wokalista zaprezentował się publiczności w Juracie. Uczestnicy wydarzenia usłyszeli m.in. piosenkę "Daj mi jedno słowo". Tekst utworu opowiada o królu i królowej tańczących podczas balu.