Różowym autem do rezydencji prezydenta. Tak Skolim pojawił się na specjalnym wydarzeniu

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-29 13:25

W sobotę, 29 sierpnia, w prezydenckiej rezydencji w Juracie ruszyła inicjatywa „Przyszłość.pl”. Dwudniowe spotkanie łączy merytoryczne dyskusje z rozrywką. Wśród zaproszonych gwiazd znalazł się Skolim, a internet obiegły już nagrania z jego spektakularnego przyjazdu i pierwszego występu.

Skolim w okularach. Na miniaturach jego różowe auto. O wizycie piosenkarza w rezydencji prezydenta przeczytasz na Eska.
Autor: AKPA/X Żaklina Skowrońska/ AKPA

W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku rezydencja głowy państwa w Juracie stanowi centrum spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony z młodymi ludźmi. Projekt zatytułowany „Przyszłość.pl” zaplanowano jako dwudniowy cykl dyskusji o dalszych losach kraju. Organizatorzy już wcześniej podkreślali charakter inicjatywy.

Jak zapewniali organizatorzy: „To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków”.

W sobotnim harmonogramie dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat znalazły się liczne panele dyskusyjne oraz kuluarowe rozmowy. Oprócz prelekcji znanych specjalistów, zadbano o oprawę muzyczną, zajęcia sportowe oraz strefę relaksu nad polskim morzem.

Najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia pozostają jednak bezpośrednie interakcje z parą prezydencką, dla których przygotowano dedykowaną sesję pytań i odpowiedzi.

Gwiazdor disco polo u prezydenta. Skolim w Juracie

Spore emocje wzbudziła oprawa artystyczna weekendu, a największym echem odbiła się obecność Skolima. Wokalista zaprezentował swoje przeboje podczas sobotniego bloku imprezy. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawił się film dokumentujący jego wizytę, na którym widać, jak podjeżdża na miejsce potężnym, jaskraworóżowym samochodem. Fani mogą już także obejrzeć krótkie relacje z samego koncertu.

Na scenie w Juracie zaprezentowali się również inni wykonawcy. Wśród nich znaleźli się bracia Hyo Lee i Hyuk Lee, utalentowani instrumentaliści znani z Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Publiczność bawiła się także przy dźwiękach łączącego rap i latino WonerSa oraz polskiego rapera Kubańczyka. Line-up uzupełnił Tomasz Lubert, doświadczony kompozytor i gitarzysta, znany z tworzenia hitów dla grup Virgin, Video i Volver.

Kulisy przygotowań do spotkania Nawrockiego w Juracie z młodzieżą
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