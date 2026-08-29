Różowym autem do rezydencji prezydenta. Tak Skolim pojawił się na specjalnym wydarzeniu

Spis treści Gwiazdor disco polo u prezydenta. Skolim w Juracie

W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku rezydencja głowy państwa w Juracie stanowi centrum spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony z młodymi ludźmi. Projekt zatytułowany „Przyszłość.pl” zaplanowano jako dwudniowy cykl dyskusji o dalszych losach kraju. Organizatorzy już wcześniej podkreślali charakter inicjatywy.

Jak zapewniali organizatorzy: „To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków”.

W sobotnim harmonogramie dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat znalazły się liczne panele dyskusyjne oraz kuluarowe rozmowy. Oprócz prelekcji znanych specjalistów, zadbano o oprawę muzyczną, zajęcia sportowe oraz strefę relaksu nad polskim morzem.

Zaczynamy! Dzięki, że jesteście z nami 😎 pic.twitter.com/uNLlMcwEAq— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026

Najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia pozostają jednak bezpośrednie interakcje z parą prezydencką, dla których przygotowano dedykowaną sesję pytań i odpowiedzi.

Gwiazdor disco polo u prezydenta. Skolim w Juracie

Spore emocje wzbudziła oprawa artystyczna weekendu, a największym echem odbiła się obecność Skolima. Wokalista zaprezentował swoje przeboje podczas sobotniego bloku imprezy. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawił się film dokumentujący jego wizytę, na którym widać, jak podjeżdża na miejsce potężnym, jaskraworóżowym samochodem. Fani mogą już także obejrzeć krótkie relacje z samego koncertu.

Na scenie w Juracie zaprezentowali się również inni wykonawcy. Wśród nich znaleźli się bracia Hyo Lee i Hyuk Lee, utalentowani instrumentaliści znani z Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Publiczność bawiła się także przy dźwiękach łączącego rap i latino WonerSa oraz polskiego rapera Kubańczyka. Line-up uzupełnił Tomasz Lubert, doświadczony kompozytor i gitarzysta, znany z tworzenia hitów dla grup Virgin, Video i Volver.

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