Taśmy z politykami PiS w rękach prokuratury. Nowe ustalenia w sprawie Zondacrypto

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-29 12:08

Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto zyskało zupełnie nowy, polityczny wątek. Dziennikarze Radia ZET ustalili, że organy ścigania zdobyły nagrania rozmów z udziałem czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, co może całkowicie odmienić bieg tej głośnej sprawy i pogrążyć znanych polityków.

Czerwony baner Zondacrypto arena. Na miniaturze obok prezes PKOl Radosław P. O aferze kryptowalutowej przeczytasz na Eska.
Autor: Art Service/Super Express & @@przemyslaw_kral/X Przemysław Kral, dyrektor generalny Zondacrypto, na tle reklamy firmy, której pracownicy szkolili skarbówkę i policję. Czytaj o problemach giełdy kryptowalut w Super Biznes.

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Afera Zondacrypto zyskała nowy polityczny wymiar. Katowicka prokuratura gromadzi dowody

Skandal wokół upadłej platformy Zondacrypto wkracza na nowy polityczny tor. Reporterzy Radia ZET ustalili, że śledczy z Prokuratury Krajowej w Katowicach pozyskali przełomowe dowody w tej głośnej sprawie. Organy ścigania rzekomo weryfikują nagrania rozmów czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Dowody miały trafić w ręce prokuratorów od dawnego prezesa giełdy Przemysława Krala, chociaż tożsamość autora samych podsłuchów pozostaje na razie zagadką. Dobro toczącego się śledztwa wymusiło na przedstawicielach mediów tymczasowe zatajenie nazwisk polityków uwiecznionych na wspomnianych taśmach.

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Radosław P. zatrzymany przez śledczych. Rozmowa prezesa PKOl na taśmach

Śledztwo dotyczące kryptowalut ukazuje kolejne sensacyjne fakty. Służby pracujące nad tą sprawą zatrzymały już Radosława P., który kieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Postawiono mu zarzuty powoływania się na wpływy dla zysku finansowego oraz krzywdzenia wierzycieli upadłego biznesu. Według relacji dziennikarzy jedna z zabezpieczonych taśm przedstawia dyskusję szefa PKOl z ważnym politykiem z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Pozostałe materiały dźwiękowe mają rejestrować głosy prawicowego posła z Pomorza oraz osoby blisko współpracującej z Pałacem Prezydenckim. Źródła potwierdzają, że wszystkie te nieformalne konwersacje skupiały się na funkcjonowaniu giełdy.

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Politycy Prawa i Sprawiedliwości reagują. Złożą wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej

Odpowiedź na te rewelacje nadeszła błyskawicznie. Według informacji Radia ZET posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ciągu najbliższych dni zażądają stworzenia specjalnej komisji śledczej. Jej głównym celem będzie dokładne prześwietlenie wszystkich wątków kryptowalutowego skandalu, a także sprawdzenie realnego zaangażowania polityków w ten proceder. Powołanie wspomnianego gremium stanowi jedno z najpotężniejszym narzędzi w polskim parlamencie, które służy do kontrolowania i wyjaśniania wszelkich afer o ogólnokrajowym znaczeniu.

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