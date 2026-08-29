Afera Zondacrypto zyskała nowy polityczny wymiar. Katowicka prokuratura gromadzi dowody

Skandal wokół upadłej platformy Zondacrypto wkracza na nowy polityczny tor. Reporterzy Radia ZET ustalili, że śledczy z Prokuratury Krajowej w Katowicach pozyskali przełomowe dowody w tej głośnej sprawie. Organy ścigania rzekomo weryfikują nagrania rozmów czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Dowody miały trafić w ręce prokuratorów od dawnego prezesa giełdy Przemysława Krala, chociaż tożsamość autora samych podsłuchów pozostaje na razie zagadką. Dobro toczącego się śledztwa wymusiło na przedstawicielach mediów tymczasowe zatajenie nazwisk polityków uwiecznionych na wspomnianych taśmach.

Radosław P. zatrzymany przez śledczych. Rozmowa prezesa PKOl na taśmach

Śledztwo dotyczące kryptowalut ukazuje kolejne sensacyjne fakty. Służby pracujące nad tą sprawą zatrzymały już Radosława P., który kieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Postawiono mu zarzuty powoływania się na wpływy dla zysku finansowego oraz krzywdzenia wierzycieli upadłego biznesu. Według relacji dziennikarzy jedna z zabezpieczonych taśm przedstawia dyskusję szefa PKOl z ważnym politykiem z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Pozostałe materiały dźwiękowe mają rejestrować głosy prawicowego posła z Pomorza oraz osoby blisko współpracującej z Pałacem Prezydenckim. Źródła potwierdzają, że wszystkie te nieformalne konwersacje skupiały się na funkcjonowaniu giełdy.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości reagują. Złożą wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej

Odpowiedź na te rewelacje nadeszła błyskawicznie. Według informacji Radia ZET posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ciągu najbliższych dni zażądają stworzenia specjalnej komisji śledczej. Jej głównym celem będzie dokładne prześwietlenie wszystkich wątków kryptowalutowego skandalu, a także sprawdzenie realnego zaangażowania polityków w ten proceder. Powołanie wspomnianego gremium stanowi jedno z najpotężniejszym narzędzi w polskim parlamencie, które służy do kontrolowania i wyjaśniania wszelkich afer o ogólnokrajowym znaczeniu.

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