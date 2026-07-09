Problemy senatora KO Marcina Zawiły

Wrocławscy śledczy prowadzą zaawansowane postępowanie, w którego centrum znalazł się senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że zgromadzony materiał dowodowy rzuca nowe światło na decyzje polityka z czasów, gdy był prezydentem Jeleniej Góry. Śledczy podejrzewają go o nadużycie uprawnień.

Wniosek do Senatu w sprawie Marcina Zawiły

Zgodnie z procedurą, w czwartek prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosek o uchylenie immunitetu, co ma otworzyć drogę do pociągnięcia senatora do odpowiedzialności.

Śledczy uważają, że były prezydent miasta dopuścił się przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Kontrowersje wzbudza proces przydziału lokalu komunalnego, a sporne wydarzenia miały miejsce w latach 2016–2018.

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Senator KO zrzeka się immunitetu

Okazuje się, że Marcin Zawiła nie zamierza wykorzystywać swojej pozycji do unikania konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk stanowczo zadeklarował rezygnację z ochrony parlamentarnej, by odpowiadać za swoje czyny jak każdy inny obywatel.

Senator przypomina, że kontrowersyjna sprawa sięga niemal dekady wstecz, a jego decyzje wynikały z konieczności pomocy rodzinie, która straciła dach nad głową w wyniku pożaru.

Gigantyczna bonifikata na mieszkanie w Jeleniej Górze

Z ustaleń prokuratury wynika, że przekazany pogorzelcom lokal początkowo był przeznaczony do wolnorynkowej sprzedaży.

Nowi lokatorzy wyremontowali nieruchomość ze swoich środków, podpisali stosowną umowę najmu, a ostatecznie wykupili mieszkanie z bonifikatą sięgającą 99 procent wartości.

Śledczy są przekonani, że taki ruch mógł przynieść miastu wymierne straty finansowe, a sama decyzja budzi poważne wątpliwości proceduralne.

Były prezydent Jeleniej Góry komentuje zarzuty

Senator stanowczo odrzuca tezę o rzekomych nieprawidłowościach, przekonując, że kierował się dobrem mieszkańców znajdujących się w dramatycznym położeniu.

Zawiła zaznacza, że osoby te spełniały kryteria przydziału lokalu, a jego interwencja była niezbędna po tragicznym pożarze, który pozbawił ich dachu nad głową.

Zarzuty dla urzędników z Jeleniej Góry

Według prokuratury polityk nie działał sam, a jego decyzje miały umożliwić najemcom bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej.

Wątek ten nie dotyczy wyłącznie byłego prezydenta. Jesienią minionego roku oskarżono już pięcioro urzędników z Jeleniej Góry i trzy dodatkowe osoby zaangażowane w sprawę.

Jeśli oskarżenia wobec senatora znajdą finał w sądzie, a on usłyszy wyrok skazujący, przepisy przewidują karę nawet dekady za kratkami.

Decyzja w rękach Senatu

Mimo że Zawiła publicznie ogłosił chęć zrzeczenia się immunitetu, formalności wciąż wymagają dopełnienia odpowiednich procedur. Należy się spodziewać, że sprawa niebawem trafi pod obrady wyższej izby parlamentu.

Eksperci zgodnie zauważają, że sytuacja wokół polityka stała się niezwykle napięta i przysporzy mu wielu problemów.