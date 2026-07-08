Wypowiedź Donalda Trumpa o Polsce hitem szczytu

Zakończone niedawno rozmowy państw NATO w stolicy Turcji przyniosły szereg kluczowych zapowiedzi w kwestii uzbrojenia i obrony. Powszechną uwagę opinii publicznej przykuła jednak nieoczekiwana deklaracja amerykańskiego przywódcy pod adresem naszego kraju.

Donald Trump wypowiadał się o Polsce w niezwykle przyjaznym tonie, a także skierował wiele pozytywnych słów w stronę prezydenta Karola Nawrockiego.

Trump docenia prezydenta Karola Nawrockiego

W trakcie oficjalnego spotkania z dziennikarzami zamykającego obrady, gospodarz Białego Domu parokrotnie akcentował potężną rolę wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. W pewnej chwili odniósł się bezpośrednio do polskiej delegacji.

„Robimy to dla Polski. Polska radzi sobie świetnie ze wspaniałym prezydentem” – oświadczył Donald Trump.

Wypowiedź ta momentalnie wywołała spore poruszenie wśród dziennikarzy, stanowiąc jedną z najdobitniejszych pochwał dla polskiej głowy państwa od momentu objęcia przez niego tego stanowiska.

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Kluczowe wydatki zbrojeniowe państw NATO

Prezydent Stanów Zjednoczonych zauważył, że kraje zrzeszone w sojuszu z dużo większą konsekwencją podchodzą do finansowania swoich sił zbrojnych. Według jego oceny, znaczna część państw bez problemu realizuje założenia dotyczące pięcioprocentowego progu PKB na wojsko.

Polityk zaznaczył jednocześnie, że to właśnie jego państwo wciąż pozostaje bezapelacyjnym liderem finansowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przewiduje on także, że budżety obronne członków paktu mogą niedługo przebić barierę biliona dolarów w skali roku.

Systemy rakietowe ATACMS i zbrojeniowa kooperacja

Podczas spotkania przywódców ogłoszono też nowy, przełomowy kontrakt wojskowy. Potężny koncern z USA Lockheed Martin oraz niemiecki podmiot Rheinmetall zdecydowały się na połączenie swoich możliwości produkcyjnych w zakresie rakiet ATACMS.

Wspomniane systemy bojowe zyskują na znaczeniu na współczesnym polu walki, stanowiąc niezwykle ważny element budowania przewagi militarnej Zachodu.

Donald Trump o zagranicznych liderach: „Sir, kochamy cię”

W wystąpieniu amerykańskiego przywódcy tradycyjnie nie zabrakło luźniejszych, dość nietypowych wstawek. Odsłaniając nieco kulisów dyplomatycznych dyskusji, przyznał, że część polityków komplementowała go bardzo bezpośrednio, mówiąc: „Sir, kochamy cię”.

„Dorośli ludzie tak mówią. Czyż to nie miłe? Może w ten sposób próbują coś u mnie ugrać” – odpowiedział w swoim stylu Donald Trump.

Amerykański przywódca chwali Recepa Tayyipa Erdogana

Na konferencji doceniono także organizatorów całego zjazdu. Trump określił prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana jako doskonałego przywódcę i naprawdę świetnego człowieka. Z zachwytem wypowiadał się również o doskonałej tureckiej logistyce oraz znakomitym przygotowaniu lotniska i bazy noclegowej dla gości.

Eksperci podkreślają, że wydarzenia z Ankary to jednoznaczny przekaz dyplomatyczny. Wynika z nich, że Polska dalej jest kluczowym sojusznikiem USA, a relacje między obecnymi prezydentami obu państw kształtują się nad wyraz korzystnie.