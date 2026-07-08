Karol Nawrocki o rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Temat UPA w centrum uwagi

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-08 18:35

Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego na szczycie NATO w Ankarze przyciągnęło dużą uwagę. Podczas blisko godzinnej rozmowy przywódcy byli zgodni co do rosyjskiego zagrożenia, jednak kwestie historyczne nadal budzą kontrowersje. Polski prezydent wygłosił stanowcze uwagi dotyczące UPA.

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki siedzą w fotelach podczas szczytu NATO w Ankarze. O szczegółach przeczytasz na Eska.
Autor: Marek Borawski/KPRP/ Materiały prasowe KPRP Karol Nawrocki w Ankarze na szczycie NATO

Szczyt NATO zorganizowany w Ankarze miał zademonstrować solidarność sojuszników w obliczu działań Rosji. Polska strona mocno skupiła się na dialogu z Ukrainą, a spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim ujawniło, że najbardziej problematyczne tematy we wzajemnych relacjach wciąż czekają na uregulowanie.

Szczyt NATO i jedność Sojuszu

W podsumowaniu spotkania w Turcji Karol Nawrocki zaznaczył, że polska delegacja wraca do kraju zadowolona z osiągniętych rezultatów. Według głowy państwa członkowie NATO potwierdzili pełną zgodność i chęć współdziałania w obszarze obronności.

Prezydent zwrócił uwagę na wyraźne zdefiniowanie Federacji Rosyjskiej jako najpoważniejszego niebezpieczeństwa dla paktu. Wskazał też na wagę kooperacji z USA, które nadal stanowią kluczowego sojusznika militarnego Polski i główny fundament funkcjonowania całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rozmowa Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego

Głównym punktem zainteresowania mediów były jednak bezpośrednie rozmowy polskiego prezydenta z przywódcą Ukrainy. Spotkanie obu polityków trwało niemal godzinę, a Karol Nawrocki określił je mianem szczerego i konstruktywnego dialogu.

Mimo pozytywnego tonu dyskusji nie doszło do rozstrzygnięć w kwestiach historycznych, które od dłuższego czasu stanowią obciążenie dla stosunków polsko-ukraińskich.

„Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych" – podsumował polski przywódca zaraz po zakończeniu spotkania.

Karol Nawrocki twardo o UPA

Prezydent Polski nie pozostawił wątpliwości, że sprawa wychwalania Ukraińskiej Powstańczej Armii jest dla Warszawy niezwykle istotna i nie podlega negocjacjom.

Zaznaczył, że emblematy powiązane z formacją zbrojną wywołują w polskim społeczeństwie wyłącznie mroczne wspomnienia. Dla Karola Nawrockiego odwołania te są nierozerwalnie związane z ogromem cierpienia i śmiercią wielu niewinnych osób.

W jednym z najostrzejszych fragmentów swojej wypowiedzi prezydent wskazał, że promowanie ideologii banderowskiej może stanowić barierę w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Rosja to dla obu państw zagrożenie

Pomimo widocznych rozbieżności Polska i Ukraina zajmują identyczne stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Z punktu widzenia obu państw to działania zbrojne Rosji stanowią największe zagrożenie dla stabilności w tej części Europy.

Karol Nawrocki argumentował, że nawet najbardziej zagmatwane problemy z przeszłości nie mogą uniemożliwiać kooperacji w obszarach, w których interesy Warszawy i Kijowa się pokrywają. W jego opinii kontynuowanie trudnych rozmów jest niezbędne do ułożenia dobrosąsiedzkich relacji.

Brak nowych deklaracji po spotkaniu pokazuje, że wspólna historia wciąż jest jedną z najwyższych barier w budowaniu pełnego zaufania na linii Polska-Ukraina.

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Karol Nawrocki
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