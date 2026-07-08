Parlament Europejski uderza w decyzję Zełenskiego o UPA. Dokument jest bardzo ostry

Parlament Europejski uderzył w prezydenta Ukrainy za pośrednictwem nowej rezolucji.

Krok, w którym nadano jednostce imię „Bohaterów UPA”, jest przez unijnych polityków odbierany jako uderzenie w Polskę oraz działanie szkodzące wartościom europejskim.

Ten kontrowersyjny ruch Ukrainy może wpłynąć na przebieg akcesji państwa do Unii Europejskiej.

Parlament Europejski reaguje na decyzję Zełenskiego

Europejscy deputowani podjęli istotne kroki wobec Ukrainy w kwestii procesu akcesyjnego. W przygotowanej rezolucji zawarto fragmenty odnoszące się do bardzo wrażliwej w naszym kraju sprawy. Chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który uhonorował specjalną jednostkę ukraińskiego wojska imieniem „Bohaterów UPA”. Wprowadzenie tych zapisów zainicjowała Europejska Partia Ludowa, a nad poszczególnymi elementami odbywały się oddzielne głosowania. Ważny fragment uzyskał poparcie aż 592 polityków. Sprzeciw wyraziło 42 europarlamentarzystów, natomiast 11 osób nie oddało głosu ani za, ani przeciw.

Ostre słowa w rezolucji PE

Tekst nowej rezolucji nie szczędzi gorzkich słów prezydentowi Ukrainy. Przyjęty dokument jasno piętnuje nadanie wojskowym imienia „Bohaterów UPA”. Określono to mianem niedawnej, niesprowokowanej i niepotrzebnej eskalacji, za którą stoi Wołodymyr Zełenski. Zaznaczono jednocześnie, że to wydarzenie budzi w Polsce wyjątkowo bolesne odczucia.

"Zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych" - wskazano w dokumencie.

PE pisze o szkodzie dla relacji z Polską

Deputowani z Parlamentu Europejskiego jednoznacznie orzekli, że to działanie niszczy podwaliny zgody i wysiłki podejmowane w ramach pojednania sąsiadów.

W dokumencie zapisano, że "Decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi".

Temat Ukraińskiej Powstańczej Armii od lat budzi silne emocje na linii Warszawa-Kijów. W polskiej pamięci historycznej ta formacja odpowiada za rzeź wołyńską. W połowie 1943 roku nasiliły się ataki na Polaków mieszkających na tamtych terenach. Zbrodnie dotknęły mieszkańców około 150 wiosek i miasteczek. Decyzja ukraińskiego prezydenta spotkała się z twardym sprzeciwem polskiego rządu, w tym szefa rządu Donalda Tuska, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo polski prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. W ramach riposty przywódca Ukrainy zwrócił to wyróżnienie następnego dnia. Kwestia historycznej oceny UPA to jeden z najcięższych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich. Rezolucja z Brukseli udowadnia, że ta debata nie toczy się już wyłącznie na szczeblu krajowym.

Polscy politycy krytykowali Kijów

Tym samym polskie władze po raz kolejny musiały stanąć przed trudnym orzechem do zgryzienia w polityce wobec wschodniego sąsiada. Ostra reakcja Warszawy na ruch władz ukraińskich objęła nie tylko premiera, ale też kluczowych ministrów. Cofnięcie odznaczenia państwowego dla ukraińskiej głowy państwa przypieczętowało chłodne przyjęcie decyzji Kijowa. Rezolucja z Brukseli udowadnia, że spór o ocenę zbrojnej formacji z czasów II wojny światowej nie jest tylko lokalnym kłopotem dwóch państw.

51

Poranny Ring | SAWICKI O UKRAINIE, PIĄTEJ KOLUMNIE I MAŁPKACH TUSKA