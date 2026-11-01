Rzeczniczka MSWiA reaguje na zatrzymanie męża Danuty Holeckiej. Mocne stanowisko!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-01 20:59

Media obiegła informacja o policyjnej interwencji wobec męża Danuty Holeckiej, czołowej prezenterki telewizji Republika. Stacja sugeruje, że działania mundurowych nie były przypadkowe. Na te doniesienia stanowczo odpowiedziała Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.

Dziennikarka Danuta Holecka siedzi w studio. O reakcji rzeczniczki MSWiA na zatrzymanie jej męża przeczytasz na Eska.
Autor: Marzec 2019, Nowe Studio "wiadomości", Program Informacyjny, Publikacja Nie Może Naruszać Dóbr Osobistych, Publikacja Nie Może Naruszać Dóbr Osobistych Modela, Publikacja Tylko W Pozytywnym Kontekście/ AKPA

W niedzielę 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, telewizja Republika poinformowała o zatrzymaniu przez policję męża swojej głównej prowadzącej Danuty Holeckiej. Funkcjonariusze mieli również zakuć Krzysztofa Dunin-Holeckiego w kajdanki. Do całego zajścia doszło przed jedną z warszawskich nekropolii, gdzie spoczywa syn małżonków, zmarły w 2024 roku Julian. Para zamierzała właśnie odwiedzić grób dziecka, kiedy przed wejściem na cmentarz wywiązało się zamieszanie.

Służby szybko odniosły się do sprawy i opublikowały oficjalny komunikat: „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 »zakaz ruchu w obu kierunkach«, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się” – przekazano w oświadczeniu policji.

Mimo wyjaśnień mundurowych incydent stał się głównym tematem dnia w stacji Republika. Głos zabrał nawet prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który ocenił, że działania funkcjonariuszy nie były dziełem przypadku.

Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach - napisał na portalu X Kaczyński.

Ostatecznie sprawę zatrzymania męża dziennikarki skomentowała również Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która opublikowała wpis na platformie X.

„W związku z interwencją policji przy cmentarzu na Służewcu informuję, że Policja nie interweniowała dlatego, że ktoś zaparkował przy cmentarzu. Mężczyzna zaparkował w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze próbowali go pouczyć, nie reagował na ich polecenia. Został więc zabrany do radiowozu w celu ustalenia tożsamości. Przedstawianie tej interwencji jako ataku na rodzinę, pomija jej istotne okoliczności i jest manipulacją. Prawo obowiązuje każdego, również rodzinę pracownika Republiki” – napisała w serwisie X rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

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