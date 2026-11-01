Grób gen. Waldemara Skrzypczaka na Powązkach. Ten jeden detal od razu przykuwa wzrok

Generał Waldemar Skrzypczak cieszył się ogromnym szacunkiem nie tylko w środowisku żołnierskim. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły mu regularne występy w mediach w roli eksperta. Potrafił niezwykle przystępnie i zrozumiale tłumaczyć skomplikowane kwestie geopolityczne, militarne oraz te związane z bezpieczeństwem, przez co słuchano go z ogromnym zainteresowaniem. W swojej karierze uczestniczył w misji w Iraku, w latach 2006–2009 dowodził Wojskami Lądowymi, a w okresie od 2012 do 2013 roku pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej odpowiadającego za modernizację armii.

Kim był gen. Waldemar Skrzypczak? Przebieg kariery wojskowej

Przyszły dowódca przyszedł na świat 19 stycznia 1956 roku w Szczecinie i na dekady związał swoje życie z armią jako dyplomowany oficer wojsk pancernych. Mundur założył w 1976 roku, zaczynając służbę jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. W kolejnych latach stał na czele 32 Pułku Zmechanizowanego, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Od 2006 do 2009 roku zajmował stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych. Z funkcji tej zrezygnował w 2009 roku, protestując w ten sposób przeciwko metodom kierowania armią przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

W 2011 roku wojskowy objął funkcję doradcy szefa MON Tomasza Siemoniaka, a w latach 2012–2013 pracował w tym samym resorcie jako podsekretarz stanu.

Życie prywatne gen. Waldemara Skrzypczaka. Rodzina i dzieci

W sferze prywatnej wojskowy musiał mierzyć się z wieloma trudnościami. Otwarcie przyznawał, że służba w armii absorbowała go niemal całkowicie, co odbijało się na relacjach z bliskimi, którym poświęcał zbyt mało czasu. Taka sytuacja doprowadziła ostatecznie do rozpadu jego pierwszego małżeństwa z panią Teresą. Przed laty generał Waldemar Skrzypczak wspominał o tym w reportażu wyemitowanym w programie „Uwaga” na antenie TVN.

„Wszystko to, co miałem, całą moją energię oddałem wojsku. Miałem jedną rodzinę, którą niestety utraciłem, przez to, że wszystko co mogłem poświęcałem wojsku, a zdecydowanie mniej tej rodzinie. Moja poprzednia żona wychowała dwoje dzieci, wspaniałych dzieci i wszystkie medale, które mam za tamten okres to jej się należą, bo ona była doskonałą matką dla moich dzieci” – mówił generał.

Owocem pierwszego małżeństwa dowódcy są córka Anna oraz syn Renart. Mężczyzna postanowił kontynuować rodzinną tradycję i podobnie jak ojciec związał swoją przyszłość z wojskiem. Po rozstaniu z pierwszą małżonką generał Waldemar Skrzypczak ułożył sobie życie u boku pani Iwony, z którą miał córkę Natalię.

Grób gen. Waldemara Skrzypczaka na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Wojskowy odszedł 21 lipca 2025 roku i spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych, dokładnie w kwaterze LII, rzędzie 6, w grobie numer 6. Jego miejsce spoczynku wyróżnia się skromną, lecz niezwykle elegancką formą z wysoką płytą wykonaną z czarnego kamienia. Widnieje na niej inskrypcja Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak ur. 19.01.1956 r. zm. 21.07.2025 r., której towarzyszy łacińska maksyma „Non omnis moriar”, tłumaczona jako „nie wszystek umrę”.

Liczne ślady obecności pokazują, że mogiła jest regularnie odwiedzana, a pamięć o zmarłym dowódcy nie gaśnie. Wśród wielu pięknych kwiatów oraz płonących zniczy szczególną uwagę przykuwa pozostawiony na płycie miniaturowy model czołgu, który stanowi niezwykle symboliczny i wyjątkowy akcent.