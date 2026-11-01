Jarosław Kaczyński reaguje na zatrzymanie męża Danuty Holeckiej. Padły ostre słowa! "Nie znają żadnej świętości!"

Informację o tym, że mąż związanej z Telewizją Republika Danuty Holeckiej został zatrzymany i skuty kajdankami przez funkcjonariuszy, jako pierwsza podała macierzysta stacja dziennikarki. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (1 listopada) przed warszawską nekropolią przy ulicy Fosa.

Jak relacjonował Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, policja wkroczyła do akcji, gdy małżeństwo przyjechało odwiedzić grób swojego syna Juliana, który zmarł przeszło dwa lata temu. Do sprawy odniosła się już Komenda Stołeczna Policji, tłumacząc powody podjęcia takich kroków. Według mundurowych przyczyną interwencji było nieprawidłowe zaparkowanie samochodu, a następnie niewykonywanie poleceń wydawanych przez stróżów prawa.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się.

Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach. Zapewne takich sytuacji będzie więcej… Wydaje im się, że skoro nielegalnie przejęli Trybunał, to mogą wszystko. Posuwają się coraz dalej. I będą się posuwali, jeżeli wspólnie nie postawimy im tamy.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 1, 2026

W dalszej części policyjnego oświadczenia funkcjonariusze wyjaśniają szczegóły: „W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia”.

Do incydentu przed cmentarzem odniósł się Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości doskonale zna Danutę Holecką oraz jej środowisko zawodowe, ponieważ wielokrotnie udzielał jej wywiadów jeszcze w czasach jej pracy w TVP, a w ostatnich latach również na antenie Telewizji Republika. Polityk zamieścił na platformie X bardzo ostry wpis w tej sprawie.

Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach.

Jarosław Kaczyński ocenił również, że w przyszłości należy spodziewać się kolejnych tego typu zatrzymań: „Zapewne takich sytuacji będzie więcej… Wydaje im się, że skoro nielegalnie przejęli Trybunał, to mogą wszystko. Posuwają się coraz dalej. I będą się posuwali, jeżeli wspólnie nie postawimy im tamy”.

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