Grób Andrzeja Olechowskiego na cmentarzu w Wilanowie. Skromny i elegancki pomnik

Spis treści Grób Andrzeja Olechowskiego na cmentarzu w Wilanowie. Tak wygląda pomnik polityka

Opinia publiczna zapamiętała Andrzeja Olechowskiego przede wszystkim z wieloletniej aktywności politycznej oraz współtworzenia w 2001 roku Platformy Obywatelskiej. W trakcie swojej kariery pełnił funkcje ministra finansów oraz szefa resortu spraw zagranicznych. Ceniony ekspert gospodarczy zasiadał również w fotelu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, a także kierował pracami rady nadzorczej jednego z największych banków na rynku.

Dwukrotny kandydat w wyborach prezydenckich z 2000 oraz 2010 roku skrywał jednak w życiorysie znacznie mniej znane fakty. Mało kto pamięta, że polityk spełniał się dawniej jako prezenter, DJ, menadżer muzyczny i dziennikarz radiowy. W latach 70. utrzymywał bliskie relacje z największymi gwiazdami estrady, obejmując nawet stanowisko kierownika artystycznego w formacji „Trzy korony” założonej przez Krzysztofa Klenczona.

Przez dekady łączyła go również niezwykle silna więź z popularnym dziennikarzem muzycznym, Wojciechem Mannem. To właśnie wieloletni przyjaciel jako jeden z pierwszych poinformował o odejściu Andrzeja Olechowskiego. „Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje” - napisał wówczas.

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Grób Andrzeja Olechowskiego na cmentarzu w Wilanowie. Tak wygląda pomnik polityka

W uroczystościach pogrzebowych Andrzeja Olechowskiego uczestniczyły tłumy znajomych oraz przedstawiciele sceny politycznej. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli politycy na czele z premierem Donaldem Tuskiem.

Wśród żałobników znaleźli się także były prezydent Bronisław Komorowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Tomasz Grodzki. Na cmentarzu obecni byli również Grzegorz Schetyna, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paweł Graś, Leszek Balcerowicz, Gromosław Czempiński, Paweł Piskorski oraz Marcin Święcicki.

Miejsce spoczynku polityka na wilanowskim cmentarzu wyróżnia się dużą prostotą. Grób Andrzeja Olechowskiego zdobi płyta z czarnego kamienia z wyrytym białym krzyżem. W tej samej mogile pochowano wcześniej matkę zmarłego, Barbarę.