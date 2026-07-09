Dezinformacja wokół zbrodni wołyńskiej. Komunikat Ministerstwa Kultury

Przed nadchodzącą rocznicą rzezi wołyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało bardzo ważny apel do społeczeństwa.

Rządowi urzędnicy alarmują, że w sieci błyskawicznie rośnie liczba publikacji celowo wprowadzających internautów w błąd i potęgujących silne wzburzenie.

Resort kultury ostrzega przed manipulacjami w internecie

Przedstawiciele resortu kultury zaznaczają, że kluczowe daty historyczne regularnie przyciągają uwagę twórców kampanii dezinformacyjnych. Obecne zagrożenie dotyczy bezpośrednio nadciągających obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa, za które odpowiadają formacje OUN i UPA na Kresach Wschodnich II RP.

Instytucja państwowa zauważa, że w internecie krążą mocno nacechowane emocjonalnie wpisy, masowo podbijane przez zaprogramowane boty oraz fikcyjne profile w znanych serwisach społecznościowych.

Fikcyjne konta wzmacniają podziały społeczne

Ministerstwo ostrzega, że głównym zadaniem tych internetowych prowokacji jest tworzenie sztucznych podziałów wśród Polaków, potęgowanie społecznych konfliktów i podważanie wiarygodności państwa.

„Zwracamy uwagę na próby dezinformacji, manipulowania przekazem oraz sztucznego wzmacniania emocjonalnych treści za pośrednictwem zautomatyzowanych kont i fałszywych profili” – przekazali przedstawiciele Ministerstwa Kultury w oficjalnym stanowisku.

Z tego powodu urzędnicy proszą wszystkich internautów o wyjątkowy sceptycyzm wobec szokujących doniesień i weryfikowanie każdego przeczytanego newsa w rzetelnych miejscach w sieci.

Krwawa niedziela na Wołyniu. UPA zamordowała 100 tysięcy Polaków

Punktem szczytowym rzezi na Kresach była tak zwana krwawa niedziela, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści z UPA zbrojnie uderzyli wtedy na kilkadziesiąt polskich wsi zlokalizowanych na terytorium Wołynia. Badacze szacują, że w masakrze zgładzono blisko 100 tysięcy obywateli Polski, z czego przeważającą większość stanowiły bezbronne kobiety, starcy i najmłodsi.

Ludobójstwo nie ograniczyło się wyłącznie do terytorium Wołynia, ponieważ fala okrutnych zabójstw dotarła także do Małopolski Wschodniej oraz na obszary obecnych województw podkarpackiego i lubelskiego.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Apel o rozwagę

Resort zaznacza, że wspominanie tragicznie zmarłych rodaków musi bazować na sprawdzonych informacjach, powadze i wyważonej wymianie myśli. To właśnie z tego powodu władze proszą obywateli o ostrożność w przestrzeni wirtualnej i odrzucanie nacechowanych negatywnie komunikatów pochodzących z anonimowych lub podejrzanych stron.

Warto pamiętać, że data 11 lipca od 2025 roku funkcjonuje jako oficjalny Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

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