Rozmowy u prezydenta ws. TK. Dwie partie zbojkotowały spotkanie

Zbigniew Bogucki prowadzi rozmowy w Belwederze o Trybunale Konstytucyjnym

Punktualnie po godzinie 14 w poniedziałek w Belwederze ruszyły konsultacje z udziałem reprezentantów różnych sił politycznych. Rozmowy, których celem jest uzdrowienie obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, prowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dyskusji o tym „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. Przedstawiciele głowy państwa już przed rozpoczęciem negocjacji zaznaczyli, że podczas tego spotkania nie będą „kładli swojej propozycji” dotyczącej zmian w tej instytucji.

Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania

KO i Lewica bojkotują spotkanie. Dariusz Joński i Robert Biedroń komentują

Oficjalnie potwierdziło się, że delegacje Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy nie pojawią się na konsultacjach w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Dariusza Jońskiego, dyskusja na ten temat powinna toczyć się bezpośrednio między głową państwa a szefem rządu. „Premier raz zaprosił, drugi raz zaprosił. Czeka, jak pan Nawrocki w końcu zrozumie, że prezydent z premierem powinien siadać i rozmawiać. Czy to w kuchni premiera, czy w Pałacu Prezydenckim, czy w KPRM - każde miejsce jest dobre. W sprawie Trybunału Konstytucyjnego uważamy, że reset już się wydarzył. Są sędziowie wybrani przez Sejm - to prezydent nie przyjął przysięgi i mówił: »niezwłocznie, niezwłocznie«. W rozumieniu pana Nawrockiego to jest »nigdy« i nie będziemy tego akceptować” - przekonywał polityk. Z kolei Robert Biedroń określił całe wydarzenie mianem „prezydenckiej ustawki”. „Ze stajnią Augiasza jest ten problem, że ciężko ją uporządkować, ale ktoś musi to zrobić. Być może nie została ona uporządkowana idealnie, ale Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest w rękach sędziów, a nie polityków. To był nasz cel i zadanie. Politycy w tej sprawie swoje zadanie wykonali. My już nie mamy o czym rozmawiać w kontekście Trybunału” - argumentował przedstawiciel Lewicy.

Władysław Kosiniak-Kamysz o resecie konstytucyjnym i nieobecności koalicjantów

Decyzję sojuszników z rządu skomentował wicepremier, minister obrony narodowej oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Brak udziału przedstawicieli KO i Lewicy na spotkaniu ze środowiskami politycznymi ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym to błąd z ich strony. Ja na ich miejscu bym brał udział, ale każdy jest kowalem własnego losu, każdy decyduje o swojej formacji” - ocenił lider ludowców, informując jednocześnie, że jego partię na rozmowach reprezentuje Magdalena Sroka. Polityk przypomniał również, że to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe wysunęło wcześniej propozycję przeprowadzenia resetu konstytucyjnego. „To jest naszym zdaniem jedyna szansa na uzdrowienie sytuacji, ale nie tylko naszym zdaniem, bo obecne sondaże wskazują na to, że dla większości społeczeństwa jest to jedyna szansa na uzdrowienie tej sytuacji” - podsumował Kosiniak-Kamysz.