Ktoś zdewastował biuro wiceministra. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu!

Nagrania z monitoringu

Napis, który nieznany sprawca wymalował na oknach biura Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej brzmiał: „Tusk, ręce precz od Republiki. Tusk precz.” Policja tłumaczy, że dla dobra postępowania, nie może informować o żadnych szczegółach i przekonuje, że przez cały weekend śledczy pracowali nad zabezpieczeniem śladów. Tymczasem nam udało się dotrzeć do nagrania, na którym widać jak sprawca dokonuje aktu wandalizmu.

Kamera zarejestrowała człowieka, który w dresowych spodniach i zimowej kurtce z kapturem – wychodzi z zaułka pomiędzy blokiem mieszkalnym a budynkiem, w którym mieści się biuro posła Jarosa. Sytuacja ma miejsce kilka minut po 3:00 nad ranem. Sprawca nie rozgląda się, ale od razu przystępuje do działania. Trzymając w prawej ręce puszkę z farbą, od razu zaczyna kreślić czarne, duże litery. W swoim działaniu nie spieszy się, działa spokojnie, nie przyspiesza. Całe zajście trwa około trzech minut. Po nakreśleniu napisu – sprawca oddala się przyspieszonym krokiem. Udaje się w ten sam zaułek, z którego wyszedł.

Poseł reaguje

Do sprawy odniósł się sam Michał Jaros. W swoim wpisie na portalu X zapewnił o otwartości na rozmowę z tymi, którzy się z nim nie zgadzają i zapowiedział usunięcie napisu. W miniony weekend z grupą współpracowników i sympatyków – zmył napis z elewacji.

- Spotkaliśmy się po to, żeby zgodnie z zapowiedzią usnąć te napisy. Protestować też trzeba potrafić. My też nie byliśmy zadowoleni z tego co się dzieje w Trybunale(…)Proszę zwrócić uwagę jaka jest wrażliwosć tych, którzy protestowali w 2015 roku i później. Nikt nie przychodził z piłą pod bramę Trybunału. – tłumaczył podczas konferencji przed swoim biurem w Trzebnicy wiceszef resortu Rozwoju i Technologii.

Z kolei lokalny działacz Koalicji Obywatelskiej i radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Robert Adach, tłumaczył na antenie lokalnej Telwwizji Wzgórz Trzebnickich, że według niego do aktu wandalizmu doszło w związku z ogólnopolskimi napięciami. - Ludzie są poddenerwowani i politycy muszą mieć taką świadomość, że około 20-30% populacji jest podatne na manipulacje. Podgrzewanie tematów emocjonalnych może spowodować różne drastyczne zachowania. To popisanie elewacji to jest przykład jednego z mniej kontrowersyjnych zachowań, ale politycy muszą mieć świadomość, że zaczyna się od takich rzeczy, a kończy się na strzelaninie albo jakichś napadach. – mówił Robert Adach.

Co grozi sprawcy?

Tymczasem w zależności od kosztów usunięcia szkody, sprawca namalowania napisu na elewacji biura może odpowiedzieć za wykroczenie albo przestępstwo. Jeżeli koszty uporządkowania szkody przekraczają 800 złotych – śledczy mogą posłużyć się art. 288 § 1 KK i uznać go za przestępstwo. Wtedy sprawy grozi nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat. W przypadku wykorczenia, sprawca musi liczyć się z karą grzywny sięgającą 5 ciu tysięcy złotych.