Ktoś zdewastował biuro wiceministra. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu!

Mateusz Chłystun
Mateusz Chłystun
pmar
2026-11-16 13:03

W miniony piątek dolnośląska Trzebnica znalazła się na ustach całej Polski. Nieustalony dotąd sprawca, czarnym sprayem wymalował napis na oknach biura poselskiego wiceministra Rozwoju i Technologii. Napis nawiązywał do ostatnich wydarzeń związanych z Telewizją Republika. Na medium kierowane przez Tomasza Sakiewicza, wylała się fala krytyki po jego relacji z zamachu terrorystycznego na krakowskim Rynku. Na tym jednak nie koniec. Słowa prezesa telewizji stały się obiektem prokuratorskiego śledztwa. Nie jedynego zresztą dotyczącego Republiki. Kolejne dotyczy działań stacji przed Trybunałem Konstytucyjnym prowadzi też prokuratura w Szczecinie. Czy to skłoniło sprawcę z Trzebnicy do aktu wandalizmu? Starają się to ustalić trzebniccy kryminalni.

Michał Jaros. Na miniaturze biuro z napisem Tusk ręce precz od Republiki. O wandalizmie w Trzebnicy przeczytasz na Eska.
Autor: FB/Michał Jaros/ Facebook

Nagrania z monitoringu

Napis, który nieznany sprawca wymalował na oknach biura Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej brzmiał: „Tusk, ręce precz od Republiki. Tusk precz.” Policja tłumaczy, że dla dobra postępowania, nie może informować o żadnych szczegółach i przekonuje, że przez cały weekend śledczy pracowali nad zabezpieczeniem śladów. Tymczasem nam udało się dotrzeć do nagrania, na którym widać jak sprawca dokonuje aktu wandalizmu.

Kamera zarejestrowała człowieka, który w dresowych spodniach i zimowej kurtce z kapturem – wychodzi z zaułka pomiędzy blokiem mieszkalnym a budynkiem, w którym mieści się biuro posła Jarosa. Sytuacja ma miejsce kilka minut po 3:00 nad ranem. Sprawca nie rozgląda się, ale od razu przystępuje do działania. Trzymając w prawej ręce puszkę z farbą, od razu zaczyna kreślić czarne, duże litery. W swoim działaniu nie spieszy się, działa spokojnie, nie przyspiesza. Całe zajście trwa około trzech minut. Po nakreśleniu napisu – sprawca oddala się przyspieszonym krokiem. Udaje się w ten sam zaułek, z którego wyszedł.

Poseł reaguje

Do sprawy odniósł się sam Michał Jaros. W swoim wpisie na portalu X zapewnił o otwartości na rozmowę z tymi, którzy się z nim nie zgadzają i zapowiedział usunięcie napisu. W miniony weekend z grupą współpracowników i sympatyków – zmył napis z elewacji.

- Spotkaliśmy się po to, żeby zgodnie z zapowiedzią usnąć te napisy. Protestować też trzeba potrafić. My też nie byliśmy zadowoleni z tego co się dzieje w Trybunale(…)Proszę zwrócić uwagę jaka jest wrażliwosć tych, którzy protestowali w 2015 roku i później. Nikt nie przychodził z piłą pod bramę Trybunału. – tłumaczył podczas konferencji przed swoim biurem w Trzebnicy wiceszef resortu Rozwoju i Technologii.

Z kolei lokalny działacz Koalicji Obywatelskiej i radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Robert Adach, tłumaczył na antenie lokalnej Telwwizji Wzgórz Trzebnickich, że według niego do aktu wandalizmu doszło w związku z ogólnopolskimi napięciami. - Ludzie są poddenerwowani i politycy muszą mieć taką świadomość, że około 20-30% populacji jest podatne na manipulacje. Podgrzewanie tematów emocjonalnych może spowodować różne drastyczne zachowania. To popisanie elewacji to jest przykład jednego z mniej kontrowersyjnych zachowań, ale politycy muszą mieć świadomość, że zaczyna się od takich rzeczy, a kończy się na strzelaninie albo jakichś napadach. – mówił Robert Adach.

Co grozi sprawcy?

Tymczasem w zależności od kosztów usunięcia szkody, sprawca namalowania napisu na elewacji biura może odpowiedzieć za wykroczenie albo przestępstwo. Jeżeli koszty uporządkowania szkody przekraczają 800 złotych – śledczy mogą posłużyć się art. 288 § 1 KK i uznać go za przestępstwo. Wtedy sprawy grozi nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat. W przypadku wykorczenia, sprawca musi liczyć się z karą grzywny sięgającą 5 ciu tysięcy złotych.

 

ROLKI