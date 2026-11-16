Bosak starł się na wizji z posłanką Polski 2050. Rymanowski musiał interweniować

Od pierwszych minut niedzielnego programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News temperatura sporu była bardzo wysoka. Politycy zgromadzeni w studiu dyskutowali przede wszystkim o decyzji prezydenta, który zawetował nowelizację wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Proponowane regulacje spotkały się z ostrą krytyką ze strony Krzysztofa Bosaka. Jeden z liderów Konfederacji argumentował, że nadanie urzędnikom nowych, zbyt szerokich uprawnień doprowadzi wprost do cenzury i uderzy w wolność słowa. Przeciwnego zdania była posłanka Polski 2050 Ewa Schadler, która stanowczo odrzuciła te zarzuty i dopytywała, czy polscy urzędnicy nie dysponują wyjątkowymi prawami.

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Krzysztof Bosak ostro do posłanki Ewy Schadler

Emocje sięgnęły zenitu w momencie, gdy głos zabrał gospodarz programu Bogdan Rymanowski. Prowadzący zwrócił uwagę na częstą krytykę ze strony Polaków, którzy zarzucają urzędnikom zbyt dużą władzę oraz podejmowanie niesprawiedliwych decyzji. Ta uwaga dziennikarza skłoniła Krzysztofa Bosaka do natychmiastowej riposty.

„Urzędnik ma podległość służbową. Jak będzie podlegał premierowi, to będzie robił to, co premier powie. No co pani, jest nienormalna?” – zwrócił się wprost do posłanki.

Bogdan Rymanowski reaguje na słowa Krzysztofa Bosaka

Wypowiedź polityka Konfederacji spotkała się z błyskawiczną odpowiedzią ze strony posłanki Polski 2050, która postanowiła przywołać rozmówcę do porządku. „Chyba się pan zagalopował” – zareagowała Ewa Schadler.

Wicemarszałek Sejmu skwitował to krótko słowami „Zejdźmy na ziemię”. Kiedy rozmowa zaczęła przybierać niebezpieczny obrót, do akcji wkroczył prowadzący program Bogdan Rymanowski. Dziennikarz zaapelował do gości, aby powstrzymali się od stosowania tego rodzaju argumentów w trakcie debaty w jego programie.