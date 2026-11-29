Donald Trump rozmawiał z Karolem Nawrockim. Mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w niedzielę na platformie X informacje o rozmowie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Głównymi wątkami poruszonymi przez przywódców były bezpieczeństwo Polski i dalsza współpraca wojskowa między Warszawą a Waszyngtonem. Prezydenci omówili stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju i współdziałanie polskiego i amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Dyskusja dotyczyła też sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Pojawiły się deklaracje Donalda Trumpa dotyczące artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z którym zbrojna napaść na jednego członka NATO to atak na wszystkich sojuszników. Przepis ten zobowiązuje państwa należące do sojuszu do udzielenia wsparcia zaatakowanemu krajowi. Jak relacjonował Marcin Przydacz, prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził te gwarancje i zapewnił, że Polska jest i będzie bezpieczna.

Przydacz: Prezydent Trump potwierdził w niedzielnej rozmowie z prezydentem Nawrockim zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna. (PAP) #PAPinformacje https://t.co/qNoP8tXTjc— Polska Agencja Prasowa/Polish Press Agency (PAP) (@PAPinformacje) November 29, 2026

Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi. Centrum serwisowe rakiet PAC-3 w Polsce

Polski prezydent wyraził też wdzięczność za decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie stworzenia w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3. Pociski te są stosowane w systemach Patriot, stanowią istotny element obrony powietrznej i służą między innymi do zwalczania pocisków balistycznych. Uruchomienie takiego ośrodka w naszym kraju odgrywa ważną rolę w utrzymaniu sprawności tego uzbrojenia.

Dyskusja prezydentów wykraczała poza tematykę militarną. Według informacji przekazanych przez Marcina Przydacza Karol Nawrocki i Donald Trump poruszyli też kwestię współpracy polsko-amerykańskiej przed nadchodzącym szczytem G20, którego organizację zaplanowano w Miami.

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