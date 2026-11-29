Brytyjskie wojska pancerne weszły w kluczowy etap unowocześniania swojego sprzętu. Głównym elementem tych działań jest realizowany przez konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) program Challenger 3, zakładający gruntowną przebudowę 148 starszych wozów Challenger 2. Inżynierowie wymienią w nich najważniejsze podzespoły, decydując się między innymi na zainstalowanie nowej wieży wyposażonej w gładkolufową armatę Rheinmetall Rh-120 L55A1 kalibru 120 mm. Dla sił zbrojnych Wielkiej Brytanii to przełomowy krok, który znacznie ułatwi kwestie logistyczne dzięki możliwości używania standardowej amunicji czołgowej Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Lista ulepszeń w modelu Challenger 3 nie kończy się jednak na nowym uzbrojeniu głównym. Maszyny zostaną doposażone w zaawansowany system kierowania ogniem, cyfrową łączność oraz nowoczesny modułowy pancerz kompozytowy o kryptonimach Farnham i Epsom, a jako opcję przewidziano montaż aktywnego systemu ochrony pojazdu (ASOP), takiego jak Trophy.

Trwające od kilku lat badania poligonowe wozów prototypowych przynoszą obiecujące rezultaty, choć problemy z łańcuchami dostaw spowodowały pewne poślizgi w harmonogramie. Na początku 2026 roku testowane egzemplarze przeszły intensywne próby, obejmujące pierwsze ostre strzelania z udziałem załogi. Sprawdziany niezawodności wymagały pokonania około 2000 kilometrów i oddania przeszło 200 strzałów z nowej armaty. Wszystkie testy mają dobiec końca pod koniec 2026 roku, co pozwoli na osiągnięcie wstępnej zdolności operacyjnej (IOC) w 2027 roku, podczas gdy pełną gotowość bojową (FOC) zaplanowano do 2030 roku.

Co czeka niezmodernizowane czołgi Challenger 2? Rząd w Londynie odpowiada

Skierowanie wszystkich dostępnych środków na projekt Challenger 3 sprawiło, że unowocześnionych zostanie tylko 148 maszyn z zasobów British Army, a los reszty floty pozostaje nieznany. Brak konkretnych planów rządu w tej sprawie oficjalnie przyznał minister ds. gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard, odpowiadając na interpelację posła Partii Konserwatywnej Bena Obese-Jecty.

„Decyzja dotycząca przyszłości pozostałych czołgów Challenger 2, które nie są obecnie planowane do modernizacji w ramach programu Challenger 3, jeszcze nie zapadła” – stwierdził Pollard w pisemnej odpowiedzi.

Wspomniane 137 maszyn to spory odsetek brytyjskich sił pancernych. Oficjalne statystyki z 2025 roku wskazują, że w służbie znajdowało się łącznie 288 czołgów Challenger 2, a kolejne 40 pozostawało w rezerwie. Pula ta zwiększyła się pod koniec 2025 roku z wcześniejszego poziomu 219 egzemplarzy, ponieważ dowództwo formalnie przywróciło do ewidencji 69 pojazdów wyciągniętych głównie z głębokich magazynów i rezerw, chcąc uniknąć gwałtownego osłabienia potencjału bojowego w trakcie procesu modernizacji. W praktyce brytyjska armia utrzymuje w czynnej służbie operacyjnej 213 wozów, podczas gdy reszta służy do szkolenia kierowców, stanowi rezerwę materiałową lub podlega tzw. kanibalizacji sprzętu jako dawcy trudno dostępnych części. Mimo że jednostki dysponują na papierze ponad 200 pojazdami, liczba czołgów w pełni sprawnych technicznie i gotowych do walki w ciągu 30 dni wynosi zaledwie około 150–157 sztuk.

Podpisany przez brytyjski resort obrony kontrakt na unowocześnienie tylko 148 wozów nie pokrywa pełnego zapotrzebowania trzech istniejących pułków pancernych, czyli King's Royal Hussars, Queen's Royal Hussars oraz Royal Tank Regiment. Zgodnie z etatami jednostki te potrzebują łącznie 190 maszyn, w tym minimum 168 pojazdów bojowych oraz 22 egzemplarzy przeznaczonych dla centrów szkoleniowych. W praktyce oznacza to, że po finale programu modernizacji brytyjskiemu wojsku zabraknie od 20 do 42 nowoczesnych czołgów niezbędnych do wykonywania podstawowych zadań obronnych.

Przyszłość nadwyżkowych czołgów Challenger 2. Możliwe opcje dla brytyjskiej armii

Nierozstrzygnięta kwestia 137 wozów Challenger 2 daje decydentom kilka możliwości działania. Bardzo prawdopodobny wariant zakłada przeznaczenie tych maszyn na części zamienne, co jest niezbędne do utrzymania w sprawności egzemplarzy wysłanych do Ukrainy oraz pojazdów używanych przez jedynego zagranicznego użytkownika tego modelu, czyli Oman. Niewykluczone również, że starsze czołgi trafią na poligony jako sprzęt szkoleniowy, oszczędzając w ten sposób drogie i zaawansowane wozy Challenger 3. Pod uwagę brana jest także sprzedaż zagraniczna, a potencjalnym kupcem mógłby zostać Oman, który chce zabezpieczyć części lub powiększyć flotę i już wcześniej sygnalizował chęć przebudowy swoich maszyn do standardu Challenger 3. Ostatecznie pojazdy mogą też trafić do magazynów jako strategiczna rezerwa na wypadek zaostrzenia sytuacji międzynarodowej, co daje wojsku cenne zapasy, ale generuje duże koszty utrzymania.

Czy czołgi Challenger 2 trafią do Ukrainy? Szanse i zagrożenia

Niejasny status brytyjskich maszyn szybko zwrócił uwagę ukraińskich dziennikarzy. Serwis Defense Express rozpoczął spekulacje na temat ewentualnego wysłania tych wozów nad Dniepr. Przemawia za tym fakt, że na początku 2023 roku to właśnie Londyn jako pierwszy zachodni sojusznik przekazał Kijowowi 14 ciężkich czołgów tego typu, co przełamało polityczny impas i utorowało drogę dostawom maszyn Leopard oraz Abrams. Ewentualny transfer kolejnych kilkudziesięciu brytyjskich pojazdów budzi jednak poważne wątpliwości dotyczące kosztów utrzymania i ich faktycznej przydatności na polu walki.

Największą przeszkodą pozostaje prawdopodobnie kiepska kondycja techniczna egzemplarzy odrzuconych z kosztownego programu przebudowy. Wytwarzane od lat 90. wozy bojowe mogą potrzebować generalnych remontów, zanim będą w stanie wytrzymać trudy pełnoskalowej wojny. Władze w Kijowie mierzyły się już z identycznym problemem, kiedy ostatecznie zrezygnowały z przejęcia trudnych w obsłudze australijskich śmigłowców uderzeniowych Tiger.

Nawet niesprawne czołgi okazałyby się jednak dla ukraińskich sił zbrojnych niezwykle cennym magazynem podzespołów dla używanych już na froncie wozów Challenger 2. Identyczny manewr zastosowano wcześniej przy transferze brytyjskich haubic samobieżnych AS90, z których część od razu przeznaczono na „kanibalizację”. Taki ruch zagwarantowałby utrzymanie w gotowości bojowej maszyn walczących na pierwszej linii, które wymagają stałego dostępu do specyficznych części, w tym elementów gwintowanej armaty L30A1.

Obecnie urzędnicy z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii wciąż ważą możliwe scenariusze. Ostateczny werdykt będzie wypadkową woli politycznej, potrzeb własnych sił zbrojnych oraz wyliczeń dotyczących kosztów naprawy i przygotowania wozów do ewentualnego transferu. Jedno jest pewne, postępujące wdrażanie nowoczesnych czołgów Challenger 3 do służby wymusi szybsze podjęcie decyzji w sprawie starszych roczników.

Czołg Challenger 2. Parametry techniczne i historia bojowa

Wprowadzony do służby w 1998 roku czołg Challenger 2 (FV4034) stanowi trzon brytyjskich wojsk pancernych. Prace nad nim rozpoczęła w 1986 roku z własnej inicjatywy firma Vickers Defence Systems, będąca dziś częścią koncernu BAE Systems. Nowa maszyna nie była zwykłym ulepszeniem modelu Challenger 1, lecz jego głęboką przebudową, przez co mimo zbliżonego układu jezdnego oba pojazdy dzielą ze sobą zaledwie około 3 procent wspólnych części.

Znakiem rozpoznawczym modelu Challenger 2 pozostaje owiany tajemnicą pancerz kompozytowy drugiej generacji o kryptonimie Chobham/Dorchester. Choć jego dokładna specyfikacja jest niejawna, gwarantuje on załodze doskonałą ochronę przed pociskami kumulacyjnymi (HEAT) oraz podkalibrowymi (APFSDS). Projektanci postawili na maksymalne bezpieczeństwo czołgistów, zastępując podatne na pożar układy hydrauliczne w pełni elektrycznym napędem wieży i armaty, a konstrukcja pozwala na montaż dodatkowego pancerza reaktywnego (ERA) chroniącego przed ręcznymi granatnikami przeciwpancernymi.

Podczas gdy standardem w krajach NATO są działa gładkolufowe, brytyjski Challenger 2 wykorzystuje gwintowaną armatę L30A1 kalibru 120 mm o długości 55 kalibrów. Wynika to z faktu, że tamtejsza armia chętnie korzysta z pocisków odkształcalnych HESH (High-Explosive Squash Head), doskonale radzących sobie z umocnieniami i celami nieopancerzonymi. Czołg zabiera na pokład od 47 do 50 sztuk amunicji, używając także klasycznych pocisków przeciwpancernych podkalibrowych stabilizowanych brzechwowo (APFSDS). Uzbrojenie uzupełniają dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, z których model L94A1 sprzężono z armatą, a L37A2 umieszczono przy włazie ładowniczego. Celne prowadzenie ognia w ruchu i przy złej pogodzie zapewnia cyfrowy system kierowania ogniem z dalmierzem laserowym i kamerami termowizyjnymi dla dowódcy oraz działonowego.

Za napęd maszyny odpowiada 12-cylindrowy silnik wysokoprężny Perkins-Condor CV12 generujący 1200 KM, który połączono ze skrzynią biegów David Brown TN54 oferującą 6 przełożeń w przód i 2 w tył. Taki zestaw pozwala rozpędzić czołg do 59 km/h na szosie i około 40 km/h w terenie, przy zasięgu wynoszącym odpowiednio do 550 km oraz około 250 km. Wysoki komfort załogi na bezdrożach i świetną stabilność podczas strzelania gwarantuje nowoczesne zawieszenie hydropneumatyczne drugiej generacji.

Choć maszyny Challenger 2 debiutowały podczas misji pokojowych w Bośni i Kosowie, prawdziwy egzamin bojowy zdały w trakcie inwazji na Irak w 2003 roku. Wówczas ogień przeciwnika nie zdołał zniszczyć ani jednego brytyjskiego czołgu tego typu. Pierwszy i jedyny potwierdzony przypadek utraty tego wozu na polu walki odnotowano dopiero we wrześniu 2023 roku na froncie w Ukrainie.

Obecnie pojazdy te znajdują się na wyposażeniu Armii Brytyjskiej, będącej jedynym nabywcą eksportowym Królewskiej Armii Omanu oraz Sił Zbrojnych Ukrainy, które otrzymały ten sprzęt w darze od Londynu w 2023 roku.

Głęboki kryzys brytyjskiej armii. Eksperci ostrzegają przed zapaścią

Wieloletnie cięcia budżetowe i redukcje etatów doprowadziły współczesne siły zbrojne Wielkiej Brytanii do poważnej zapaści. Zjawisko to nasiliło się po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku oraz w obliczu niepewności dotyczącej polityki USA wobec NATO za kadencji Donalda Trumpa. Pomimo dysponowania nowoczesnymi technologiami i sporymi nakładami finansowymi, Londyn w praktyce stracił możliwość prowadzenia długiej i pełnoskalowej wojny lądowej.

Najbardziej palącą kwestią pozostaje gwałtowne kurczenie się kadr, które w 2025 roku miały spaść do najniższego stanu od schyłku XVIII stulecia. Chęć utrzymania pełnego wachlarza zaawansowanych technologii militarnych nadwyrężyła budżet i uderzyła w konwencjonalne wojska. Dziś brytyjskie siły lądowe mają zaledwie około 200 czołgów, z czego działa połowa, lotnictwo cierpi na deficyt maszyn i pilotów, a pozbawione odpowiednich samolotów lotniskowce pływają niemal puste. Jak wyliczał magazyn „The Week UK”, w razie wybuchu prawdziwej wojny brytyjska amunicja wyczerpałaby się po dziesięciu dniach, a całe wojsko uległoby zniszczeniu w pół roku.

Na łamach dziennika „The Telegraph” w tekście „The brutal facts about Britain’s Armed Forces are too alarming to ignore” Tom Tugendhat kreśli obraz upadku brytyjskiego wojska, co bezlitośnie obnażyła niedawna wojna z Iranem, wykazując luki kadrowe, sprzętowe i uzależnienie od sojuszników. Autor zestawia obecny stan z kryzysem marynarki wojennej z lat 80. XIX wieku, wymuszając tym samym reformy. Zdaniem autora obecnie francuskie wojsko musi chronić brytyjskie bazy na Cyprze, w Zatoce Perskiej brakuje choćby jednego okrętu Royal Navy, a rosyjskie jednostki podwodne bez przeszkód badają podmorskie kable Wielkiej Brytanii.

Tugendhat punktuje postępującą degradację każdego rodzaju wojsk. Licząca około 74 tysiące żołnierzy armia lądowa miałaby problem ze sformowaniem jednej brygady i cierpi na brak amunicji, lotniskowce wymagają osłony oraz samolotów z USA i Holandii, natomiast flota stopniała z blisko 60 fregat i niszczycieli w dobie wojny o Falklandy do zaledwie 13 jednostek obecnie.

Podobne wnioski w lutym 2025 roku na łamach „The Telegraph” przedstawił dr Jack Watling z instytutu Royal United Services Institute, oceniając, że główna siła uderzeniowa kraju, czyli 3. Dywizja, jest wydmuszką niezdolną do toczenia współczesnych walk. Choć na papierze skupia ona wszystkie czołgi, artylerię i wozy piechoty, w praktyce z trudem wystawiłaby jedną gotową brygadę. Ekspert zaznacza, że świetnie wyszkolonym żołnierzom brakuje sprzętu, w tym wozów bojowych, artylerii, części zamiennych, pocisków rakietowych oraz zaplecza logistycznego dla nowych czołgów Challenger 3. Co gorsza, jednostka nie dysponuje odpowiednią liczbą dronów zwiadowczych, obrony przeciwlotniczej i systemów walki elektronicznej, których kluczową rolę udowodnił konflikt w Ukrainie.

Źródłem tych problemów było drastyczne obcięcie budżetu obronnego po zakończeniu zimnej wojny i przekierowanie pieniędzy na wydatki socjalne, a także kolejne fale oszczędności. Kryzys pogłębiają kłopoty z naborem rekrutów, wynikające ze słabego morale i fatalnych warunków w koszarach. Na dodatek resort obrony przez lata roztrwonił miliardy funtów na źle prowadzone, opóźnione i ostatecznie zrywane umowy na zakup uzbrojenia.

Rządowe plany podniesienia wydatków zbrojeniowych do 2,5 procent PKB do 2027 roku to dobry ruch, który nie rozwiąże jednak wszystkich bolączek. Zdecydowana większość tych środków posłuży bowiem jedynie do łatania najpilniejszych dziur, takich jak odtwarzanie rezerw amunicji i remonty wyeksploatowanego sprzętu.

Cytowany wcześniej Tom Tugendhat ocenia, że Londyn wciąż może wrócić do roli liczącego się mocarstwa. Wymaga to jednak odzyskania pozycji lidera na wodach północnego Atlantyku, gotowości do prowadzenia zaawansowanej technologicznie wojny z silnym wrogiem oraz zdolności do natychmiastowego przerzutu wojsk w celu obrony własnego terytorium. Polityk wskazuje na Polskę i państwa bałtyckie jako dowód na to, że odbudowa potencjału jest realna, o ile rządzący odważą się mówić obywatelom trudną prawdę, a społeczeństwo potraktuje kwestie obronności priorytetowo.