W niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15.00 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie ruszyła demonstracja środowisk prawicowych.

Na zgromadzenie przybyli między innymi Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek oraz Elżbieta Witek.

Według organizatorów manifestacja stanowi obronę prawa do zgromadzeń i wolności słowa.

Wydarzenie ma miejsce po tym, jak Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie Rafała Trzaskowskiego w sprawie kontynuacji protestu przed Trybunałem.

Przeciwnicy kroków podejmowanych przez obecne władze wobec Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny zebrali się przy alei Szucha w Warszawie. W rozpoczętej w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15.00 demonstracji biorą udział czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek i była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas protestu Czarnek krzyczał wniebogłosy, a Kaczyński stał przygaszony z tyłu.

Niedzielne zgromadzenie zorganizowano dzień po tym, jak warszawski Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie stołecznego ratusza dotyczące dalszego trwania protestu przed Trybunałem. Wcześniej prezydent Rafał Trzaskowski nie zgodził się na kontynuowanie demonstracji, argumentując to między innymi kłopotami mieszkańców oraz utrudnieniami w ruchu.

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek na proteście. Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Zgodnie z ustaleniami Radia ZET niedzielne zgromadzenie ruszyło planowo o godzinie 15.00. Politycy Prawa i Sprawiedliwości określają wydarzenie jako protest w obronie wolności słowa i prawa do zgromadzeń. Zebrani wyrażają także sprzeciw wobec zmian w Trybunale Konstytucyjnym, które środowiska powiązane z opozycją traktują jako próbę przejęcia tej instytucji przez rządzących.

Wcześniej do przyjścia na demonstrację namawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który we wpisie na platformie X zapowiedział dalszy opór wobec działań gabinetu rządowego.

„Walka o powstrzymanie bezprawnych działań tej władzy będzie trwać aż do samych wyborów parlamentarnych” – napisał Kaczyński.

Polityk zaapelował też do swoich zwolenników o udział w niedzielnym zgromadzeniu: „W niedzielę spotykamy się o godz. 15:00 przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bądźmy tam razem!”.

Rafał Trzaskowski chciał zakończyć zgromadzenie. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie ratusza

W tle niedzielnej demonstracji trwa spór organizatorów ze stołecznym samorządem. W środę, 25 listopada, władze Warszawy nie wydały zgody na dalsze trwanie protestu po upływie zgłoszonego wcześniej terminu, podczas gdy organizatorzy chcieli utrzymać miasteczko protestacyjne do 5 stycznia 2027 roku.

Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją odmowę dużymi utrudnieniami, jakie wielotygodniowa obecność manifestantów wywołuje w okolicach alei Szucha. Prezydent stolicy zwracał uwagę między innymi na zablokowaną ulicę, skargi mieszkańców oraz utrudniony przejazd dla służb ratunkowych.

Decyzję ratusza zaskarżył organizator wydarzenia Adam Borowski. W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do jego odwołania i uchylił zakaz wydany przez miasto. Przedstawiciele stołecznego urzędu nie zaakceptowali tego postanowienia i złożyli zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Kolejne rozstrzygnięcie zapadło w sobotę, 28 listopada. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie prezydenta Warszawy, utrzymując w mocy wcześniejszą decyzję, po czym Rafał Trzaskowski skomentował sprawę na platformie X.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent stolicy.

Miasteczko namiotowe przy alei Szucha. Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego

Niedzielna manifestacja to kolejna akcja przed gmachem przy alei Szucha, gdzie od września 2026 roku działa miasteczko namiotowe. Jego uczestnicy protestują przeciwko krokom podejmowanym wobec kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Za organizację wydarzeń odpowiadają środowiska powiązane z Telewizją Republika i Klubami „Gazety Polskiej”, a istotną funkcję pełni przewodniczący warszawskiego klubu Adam Borowski.

Konflikt wokół instytucji zaostrzył się pod koniec października wraz ze zmianami w kierowaniu jej pracami. Wówczas Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie instytucją, natomiast Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni w wykonywaniu czynności.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podważają legalność tych rozwiązań i oskarżają obóz rządzący o łamanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, z czym nie zgadza się druga strona sporu. Anna Korwin-Piotrowska zwracała w ostatnich dniach uwagę, że mimo prawa do zgromadzeń trzeba zagwarantować obywatelom swobodne wejście do gmachu, szczególnie osobom składającym skargi konstytucyjne.

Sobotnie postanowienie sądu pozwala na dalsze prowadzenie protestu przed Trybunałem. Niedzielne zgromadzenie, w którym uczestniczą czołowi politycy PiS, stanowi kolejną część wielotygodniowego konfliktu.

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