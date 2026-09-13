Zagrożenie dla pociągu z VIP-ami

Nocny ostrzał ze strony Rosji był elementem ogromnej operacji powietrznej. Z danych ukraińskich sił zbrojnych wynika, że agresor wykorzystał aż 453 maszyny bezzałogowe różnych rodzajów i kilka pocisków manewrujących. Uderzenie skoncentrowało się na zachodnich obwodach Ukrainy.

Sytuacja stała się bardzo napięta w okolicach przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. To niezwykle istotny węzeł komunikacyjny pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, przez który realizowane są dostawy towarów i sprzętu.

W pobliżu przejeżdżał czarterowy, specjalny pociąg. Jak poinformował niemiecki portal „Der Spiegel”, część podróżnych musiała w trybie pilnym opuścić wagony.

Ewakuacja Borisa Johnsona

Skład przewoził czołowych przedstawicieli europejskich kręgów politycznych. Na liście pasażerów widniał m.in. Boris Johnson, były szef brytyjskiego rządu, a także Gunter Sautter, odpowiadający za sprawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa u boku Friedricha Merza.

Wraz z nimi podróżowali inni doradcy do spraw bezpieczeństwa reprezentujący rządy europejskie, a także niemieccy politycy, naukowcy i dyplomaci.

Przed powrotem przebywali oni w ukraińskiej stolicy, gdzie omawiano perspektywy ewentualnych rozmów pokojowych. Podróż powrotna okazała się jednak o wiele bardziej ryzykowna, niż zakładali to uczestnicy misji.

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Minister spraw zagranicznych Estonii zablokowany na granicy

Rosyjskie natarcie spowodowało też wszczęcie procedur alarmowych w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla mieszkańców powiatów graniczących z Ukrainą.

Kłopoty dotknęły również Margusa Tsahknę, pełniącego funkcję estońskiego ministra spraw zagranicznych. Przedstawiciel tamtejszego rządu przekazał, że jego delegacja z powodu zagrożenia nalotem dronów przez pewien czas nie mogła wyjechać z przejścia granicznego.

– Rosja zbliża się ze swoimi atakami coraz bardziej do granic Unii Europejskiej i NATO – alarmował polityk z Estonii.

Ukraińcy alarmują: Terror Putina puka do drzwi NATO

Na rosnące ryzyko zwracają uwagę władze z Kijowa. Wiceminister spraw zagranicznych Andrij Sybiha ocenił, że działania Rosjan „pukają do drzwi UE i NATO”.

Dyplomata nazwał aktywność wojsk kremlowskich „terrorem Putina” i wezwał państwa Zachodu do podjęcia stanowczych kroków w tej sprawie.

Wskazał, że konieczne jest wprowadzenie jeszcze surowszych sankcji, pełnego embarga handlowego, szerokich restrykcji wizowych dla obywateli Rosji oraz uderzenia w machinę wojenną przeciwnika.

Ostatnie ataki udowadniają, że wojna toczy się tuż za progiem Paktu Północnoatlantyckiego. Tym razem skutki rosyjskich działań odczuli nie tylko Ukraińcy, ale także ważni politycy z innych krajów Europy podróżujący z Kijowa.