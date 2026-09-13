Ekstraliga żużlowa w Częstochowie. Kto przybliżył się do siódmego miejsca?

Zwycięstwo Stali na wyjeździe

Pierwsze spotkanie decydujące o siódmej lokacie zakończyło się triumfem gości. Gezet Stal Gorzów pokonała Krono-Plast Włókniarza Częstochowa wynikiem 43:47. Zmagania na trybunach obserwowało około czterech tysięcy widzów.

Najlepszym zawodnikiem w szeregach gospodarzy był Jakub Miśkowiak, który zdobył piętnaście punktów. Kluczową rolę w drużynie z Gorzowa odegrał Anders Thomsen, zapisując na swoim koncie czternaście oczek. Ten sam żużlowiec uzyskał również najlepszy czas dnia, wygrywając siódmy wyścig z wynikiem 64,44 s.

Kiedy odbędzie się rewanż?

Ostateczna walka o siódmą pozycję wciąż pozostaje otwarta. Drugie spotkanie obu drużyn zaplanowano na 18 września w Gorzowie. Nad prawidłowym przebiegiem pierwszego meczu czuwał sędzia Arkadiusz Kalwasiński z Torunia.

W barwach gospodarzy punktowali także Sebastian Szostak i Mads Hansen, zdobywając po osiem punktów. Dla zwycięskiego zespołu ważne punkty dorzucili Paweł Przedpełski i Adam Bednar, obaj kończąc zawody z dorobkiem dziewięciu punktów. Decydujące starcie w Gorzowie wyłoni ostatecznego zwycięzcę dwumeczu.