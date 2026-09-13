Anastazja Kuś wygrzewa się po sezonie! 19-latka pokazała wakacyjne zdjęcia

Anastazja Kuś ma za sobą niezwykle intensywny czas wielkich sportowych sukcesów. Młoda biegaczka wywalczyła m.in. złoty medal mistrzostw świata do lat 20 na dystansie 400 metrów w amerykańskim Eugene, a jej wyśmienity czas 51,06 sekundy to oficjalnie nowy rekord naszego kraju w kategorii juniorek. Obecnie relaksuje się u boku matki, która na co dzień pełni bardzo ważną rolę w jej profesjonalnym sztabie. Alicja Kuś prywatnie jest żoną byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Marcina Kusia i aktywnie dba o organizacyjne sprawy swojej córki. W sieci pojawiły się właśnie świeże fotografie z ich wyjazdu, a przecież sam profil lekkoatletki obserwuje na bieżąco ponad 300 tysięcy wiernych fanów!

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Opublikowane w mediach społecznościowych ujęcia znad wody wyraźnie potwierdzają, że obie panie w pełni korzystają z pięknej słonecznej pogody. Obserwatorzy masowo zostawiają pod wpisami pozytywne opinie i bardzo chętnie komplementują urodę zarówno nastoletniej biegaczki, jak i jej matki Alicji. 19-latka jeszcze przed wylotem z kraju opublikowała zestawienie nieznanych do tej pory sierpniowych fotografii, także w stroju kąpielowym, które podpisała słowami „August behind the scenes, lovelovelove”. Anastazja ponownie udowadnia, że znakomicie czuje się przed obiektywem i potrafi skutecznie ignorować wszelkie nieprzychylne komentarze dotyczące eksponowania swojej zgrabnej sylwetki w internecie!

Zainteresowanie utalentowaną reprezentantką Polski nieustannie rośnie i aktualnie wykracza już daleko poza klasyczne zawody sportowe na bieżni. Dokładnie 12 września, już w trakcie urlopu, swoją premierę miał nowy odcinek popularnego formatu wideo „WK Dzik”, w którym lekkoatletka wystąpiła jako zaproszony gość na słynnej ławie. Ten nagrany materiał stanowi kolejne wyraźne potwierdzenie, że Anastazja Kuś przebojowym krokiem wkracza do świata mediów, a jej niesamowite osiągnięcia biegowe idealnie pokrywają się ze skokiem popularności!

Efektowne zdjęcia pięknej lekkoatletki można w całości obejrzeć w naszej obszernej galerii na początku tekstu.

Sportowcy przed kamerami mówią różne dziwne rzeczy. Wiesz, kto to powiedział? Pytanie 1 z 12 "Może się puszka pandory otworzy i później tych medali nazbieramy" Adam Małysz Adam Kszczot Robert Korzeniowski Następne pytanie