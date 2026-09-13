Anastazja Kuś wygrzewa się po sezonie! 19-latka pokazała wakacyjne zdjęcia

Bartosz Olszewski
2026-09-13 15:39

Anastazja Kuś zakończyła fenomenalny sezon i po zdobyciu złotego medalu na mistrzostwach świata juniorek wyruszyła na zasłużony urlop. 19-letnia polska lekkoatletka ładuje sportowe baterie w towarzystwie swojej matki Alicji. Profil młodej zawodniczki na Instagramie pęka w szwach od nowych fotografii z tego wyjazdu, a fani są zachwyceni publikowanymi ujęciami! Sportsmenka zdecydowała się także udostępnić niepublikowane wcześniej zdjęcia.

Anastazja Kuś ma za sobą niezwykle intensywny czas wielkich sportowych sukcesów. Młoda biegaczka wywalczyła m.in. złoty medal mistrzostw świata do lat 20 na dystansie 400 metrów w amerykańskim Eugene, a jej wyśmienity czas 51,06 sekundy to oficjalnie nowy rekord naszego kraju w kategorii juniorek. Obecnie relaksuje się u boku matki, która na co dzień pełni bardzo ważną rolę w jej profesjonalnym sztabie. Alicja Kuś prywatnie jest żoną byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Marcina Kusia i aktywnie dba o organizacyjne sprawy swojej córki. W sieci pojawiły się właśnie świeże fotografie z ich wyjazdu, a przecież sam profil lekkoatletki obserwuje na bieżąco ponad 300 tysięcy wiernych fanów!

Sydney Sweeney całkowicie rozgogolona w nowej reklamie! Tym razem przesadziła?

Wakacyjne kadry Anastazji Kuś zachwycają internautów. Lekkoatletka wygrzewa się w bikini

Opublikowane w mediach społecznościowych ujęcia znad wody wyraźnie potwierdzają, że obie panie w pełni korzystają z pięknej słonecznej pogody. Obserwatorzy masowo zostawiają pod wpisami pozytywne opinie i bardzo chętnie komplementują urodę zarówno nastoletniej biegaczki, jak i jej matki Alicji. 19-latka jeszcze przed wylotem z kraju opublikowała zestawienie nieznanych do tej pory sierpniowych fotografii, także w stroju kąpielowym, które podpisała słowami „August behind the scenes, lovelovelove”. Anastazja ponownie udowadnia, że znakomicie czuje się przed obiektywem i potrafi skutecznie ignorować wszelkie nieprzychylne komentarze dotyczące eksponowania swojej zgrabnej sylwetki w internecie!

Zainteresowanie utalentowaną reprezentantką Polski nieustannie rośnie i aktualnie wykracza już daleko poza klasyczne zawody sportowe na bieżni. Dokładnie 12 września, już w trakcie urlopu, swoją premierę miał nowy odcinek popularnego formatu wideo „WK Dzik”, w którym lekkoatletka wystąpiła jako zaproszony gość na słynnej ławie. Ten nagrany materiał stanowi kolejne wyraźne potwierdzenie, że Anastazja Kuś przebojowym krokiem wkracza do świata mediów, a jej niesamowite osiągnięcia biegowe idealnie pokrywają się ze skokiem popularności!

Efektowne zdjęcia pięknej lekkoatletki można w całości obejrzeć w naszej obszernej galerii na początku tekstu.

Sportowcy przed kamerami mówią różne dziwne rzeczy. Wiesz, kto to powiedział?
Pytanie 1 z 12
"Może się puszka pandory otworzy i później tych medali nazbieramy"
ANASTAZJA KUŚ ODPOWIADA HEJTEROM: CHCĄ SIĘ WYBIĆ NA MOIM SUKCESIE

Rolki

Anastazja Kuś
wakacje
lekkoatletyka