Nocny ostrzał Odessy przyniósł ogromne straty

W nocy z 12 na 13 września rosyjskie wojsko przeprowadziło na miasto połączony atak rakietowy oraz dronowy. Jednym z celów okazał się wysoki apartamentowiec, który liczył aż dwadzieścia pięć pięter. To właśnie w tym budynku znajdowało się mieszkanie należące do rodziny ukraińskiej tenisistki. Dajana Jastremska, która osiągnęła półfinał turnieju Australian Open 2024, przekazała te dramatyczne informacje w swoich mediach społecznościowych.

Ukraińska 26-letnia zawodniczka opublikowała nagrania i zdjęcia, na których widać całkowitą skalę zniszczeń. Wśród gruzów zniszczonego wieżowca wisiał samotnie pomarańczowy ręcznik turniejowy pochodzący z paryskich kortów. Półfinalistka z Melbourne poinformowała, że był to absolutnie jedyny przedmiot, który ocalał z ich zniszczonego dobytku. Udostępnione materiały wyraźnie ukazały surowe realia toczącego się obecnie konfliktu zbrojnego.

„Kawałek historii światowego tenisa przetrwał rosyjską rakietę. Nasze mieszkanie – nie”

Dziesiątki poszkodowanych cywilów w wyniku ataku

Ostatnie ataki wymierzone w to miasto przyniosły bardzo poważne konsekwencje dla miejscowej ludności. Jak poinformowano po tych tragicznych wydarzeniach, w wyniku uderzeń rannych zostało przynajmniej trzydzieści osiem osób. Wśród poszkodowanych cywilów znalazło się również zaledwie pięciomiesięczne niemowlę, co dobitnie obrazuje trudną sytuację lokalnej społeczności. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły profesjonalne działania bezpośrednio na miejscu zniszczonego kompleksu.

Zniszczenia wywołane przez potężny ostrzał wymusiły bardzo szybką reakcję miejscowej administracji. Szef lokalnych władz, Oleh Kiper, skomentował aktualną liczbę poszkodowanych po uderzeniu w budynek. Urzędnik ten przekazał również, że w tamtym momencie dwie osoby były oficjalnie uznane za zaginione. Akcja ratunkowa w rejonie spalonego apartamentowca musiała być prowadzona ze szczególną ostrożnością.