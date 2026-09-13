Pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier wzywa ministrów

Przedstawiciele najważniejszych służb w państwie oraz ministrowie spotkają się na specjalnej naradzie dotyczącej bezpieczeństwa. Adam Szłapka, rzecznik rządu, potwierdził, że szef rządu zwołał spotkanie na godzinę 17:00 w gmachu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Głównym wątkiem rozmów będą ostatnie nocne ataki ze strony Rosji, które miały miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy państwowej. O pilnym spotkaniu poinformowała początkowo stacja TVN24, co chwilę później oficjalnie potwierdzili przedstawiciele Kancelarii Premiera.

Atak bezzałogowców blisko Polski

Ostatniej nocy zachodnia część Ukrainy znalazła się pod silnym ostrzałem ze strony rosyjskiej armii. Krajowe radary obrony powietrznej zarejestrowały przelot kilkunastu dronów odrzutowych typu Geran-5.

Szef resortu obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że odnotowano uderzenia bezzałogowców w bezpośrednim pobliżu polskiego terytorium. Jeden z pocisków spadł kilometr, a drugi zaledwie pięć kilometrów od linii granicznej.

To właśnie tak bliska odległość od polskiego terytorium zmusiła wojsko do natychmiastowego podniesienia gotowości bojowej sił zbrojnych.

Poderwano myśliwce w polskiej przestrzeni powietrznej

Krajowe siły obrony powietrznej natychmiast zareagowały na eskalację za wschodnią granicą. Nad terytorium Polski patrolowały myśliwce F-16, śmigłowce oraz samolot wczesnego ostrzegania SAAB.

Dowództwo Operacyjne RSZ przez kilka godzin prowadziło ścisły monitoring przestrzeni powietrznej. Wojskowi ostatecznie potwierdzili, że żaden rosyjski obiekt nie wleciał nad terytorium Polski.

Wszystkie podjęte przez wojsko akcje miały na celu wyłącznie ochronę przestrzeni powietrznej państwa w związku ze zmasowanym atakiem z powietrza za wschodnią granicą.

Wysyłano SMS-y ostrzegawcze

Mieszkańcy przygranicznych regionów w województwach podkarpackim i lubelskim otrzymali specjalne komunikaty ostrzegawcze z RCB. Instytucja informowała o trwających uderzeniach powietrznych w Ukrainie oraz aktywności wojskowych statków powietrznych na polskim niebie.

Zalecono śledzenie oficjalnych źródeł informacji na bieżąco. Po kilku godzinach RCB rozesłało kolejny komunikat, w którym odwołano alarm i potwierdzono brak jakiegokolwiek zagrożenia dla Polski.

Rosyjski dron uderzył w skład pasażerski jadący do Polski

Do najgroźniejszego incydentu doszło w związku z pociągiem kursującym na trasie Kijów-Warszawa. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg pasażerski tuż przed wjazdem na terytorium naszego państwa.

Jak wynika z doniesień ukraińskich kolei, obyło się bez ofiar, a wśród pasażerów nie było Polaków. Niestety, skład dotarł do celu ze znacznym opóźnieniem.

Informowano również o uderzeniu drona w okolicach przejścia Dorohusk-Jagodzin, a także o zniszczeniu infrastruktury paliwowej po ukraińskiej stronie granicy.

Ocena bezpieczeństwa przy granicy na wschodzie

Dzisiejsze spotkanie w RCB to kontynuacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy wschodniej flance. Premier Donald Tusk już kilka dni wcześniej alarmował, że może dojść do działań sabotażowych ze strony Rosji w okolicach polskiej granicy państwowej.

O 17:00 przedstawiciele rządu oraz służb specjalnych spotkają się, aby przeanalizować obecną sytuację. Głównym punktem obrad będą raporty z działania polskiej armii i służb w minionych godzinach.