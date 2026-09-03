Rosyjski samolot nad Bałtykiem! Polskie myśliwce w akcji pod Ustką

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-09-03 13:59

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na północ od Ustki. O sytuacji poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: na północ od Ustki polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20; nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & Shutterstock & Dmitry Terekhov/Wikipedia.org

„Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”

Taki komunikat przekazał w serwisie X (dawniej Twitter) minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

To już kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem przez polskie myśliwce doszło w poniedziałek (31 sierpnia) przed południem, 30 km na północ od Łeby. "Także tamten samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w połowie lipca i na początku sierpnia" - przypomina PAP.

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